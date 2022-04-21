【抗疫支援】明起每於惠康購買1公斤御品皇香米　惠康將捐出1元並送出500克香米

▲ 明起每於惠康購買1公斤御品皇香米，惠康將捐出1元並送出500克御品皇頂級泰國茉莉香米。

自去年11月起，惠康於香港推動為期一年的「食咗飯未」愛心米庫慈善行動，計劃推出至今5個月，累積捐款已達500萬港元，相等於逾1,600萬碗米飯。在此計劃下，每出售1公斤御品皇香米，惠康即捐出0.5港元予膳心連基金，以緩解基層市民及社福機構於疫情下的衝擊。

惠康表示，除了每月第一天的「愛心加倍日」，由4月22日起至4月28日，一連7日，惠康將發起 「特別愛心加倍日」，即顧客每購買1公斤御品皇香米，惠康便會加碼一倍，捐出1港元，並額外送出御品皇頂級泰國茉莉香米500克一包，以答謝顧客的支持。

惠康指，捐款會以成本價購買御品皇香米，再透過膳心連發放，助他們提供膳餐，支援弱勢群體。除了捐贈香米、新鮮食品及乾貨外，惠康承諾在重要的傳統節日會額外捐出食物「加餸啦!」，較早前在冬至及農曆新年，便將所籌得的4,000份食材包裝成愛心包，捐贈給不同的慈善團體，讓受惠人士在佳節倍感暖意。

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記者：黃穎津