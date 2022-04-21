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【虛報資料】涉就受冠狀病毒污染進口魚類去向提供虛假資料　37歲男貨車司機被判罰款2.4萬元

社會 20:10 2022/04/21

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涉就受冠狀病毒污染進口魚類去向提供虛假資料，37歲男貨車司機被判罰款2.4萬元。（資料圖片）

一名37歲男子因違反《預防及控制疾病（披露資料）規例》（第599D章）（《規例》），今日（21日）於九龍城裁判法院被罰款2.4萬元。

該名男子為一名貨車司機，他在2021年8月12日及13日向獲授權人員就有關一批受嚴重急性呼吸綜合症冠狀病毒污染進口魚類的去向提供虛假資料。該男子被控3項違反《規例》第3（4）及3（5）條，今日就3項罪行共被判罰款2.4萬元。

根據《規例》，任何人士向獲授權人員提供虛假或具誤導性資料屬刑事罪行，違例者最高可被罰款10,000元及監禁6個月。

衞生署發言人表示，在追蹤期間向獲授權人員隱瞞或提供虛假或誤導性資料，是極不負責任的行為，並會阻延病毒追蹤工作，對公共衞生構成重大威脅。截至今日，共有7人已因違反相關《規例》被法庭定罪。發言人重申，衞生署必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。

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記者：黃穎津

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