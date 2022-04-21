【航班熔斷】大韓及國泰航空有抵港客陽性　分別禁自首爾和悉尼抵港1周

▲ 因應抵港乘客檢測陽性，首爾和悉尼客機禁抵港1周。（資料圖片）

再有航班觸發熔斷機制，禁飛到港1周。

由於大韓航空營運於4月19日由韓國首爾飛抵香港的航班（KE607）有1名乘客經抵港檢測呈陽性，以及有5名乘客未能符合《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）指明的條件，而國泰航空營運於4月20日由澳洲悉尼飛抵香港的航班（CX100）有4名乘客經抵港檢測呈陽性。

衞生署引用第599H章禁止大韓航空以及國泰航空營運的客機在4月22日至28日期間分別從首爾和悉尼着陸香港。

最新熱門影片：【TOPick診症室】抗疫易鬱悶煩躁不安 中醫介紹三花茶減壓解鬱

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津