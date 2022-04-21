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【航班熔斷】大韓及國泰航空有抵港客陽性　分別禁自首爾和悉尼抵港1周

社會 21:16 2022/04/21

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因應抵港乘客檢測陽性，首爾和悉尼客機禁抵港1周。（資料圖片）

再有航班觸發熔斷機制，禁飛到港1周。

由於大韓航空營運於4月19日由韓國首爾飛抵香港的航班（KE607）有1名乘客經抵港檢測呈陽性，以及有5名乘客未能符合《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）指明的條件，而國泰航空營運於4月20日由澳洲悉尼飛抵香港的航班（CX100）有4名乘客經抵港檢測呈陽性。

衞生署引用第599H章禁止大韓航空以及國泰航空營運的客機在4月22日至28日期間分別從首爾和悉尼着陸香港。

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記者：黃穎津

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