【交通意外】西灣河私家車剷上行人路釀一死一傷　六旬男司機涉危駕被捕

▲ 西灣河發生交通意外。圖為東區醫院。（資料圖片）

在柴灣今日（21日）發生的致命交通意外，一架私家車據報在西灣河接141號失控撞向小巴站牌及停泊在上址的3輛電單車，其後更衝上行人路撞到兩名途人，在意外中一名六十七歲男子死亡。



下午約四時二十六分，一名六十歲男子在西灣河街141號登上一輛私家車，私家車據報失控撞向一小巴站牌及停泊在上址的三輛電單車，其後衝上行人路撞到兩名途人。其中一名六十七歲男子全身多處嚴重受傷，昏迷被送往東區尤德夫人那打素醫院治理，於下午四時五十二分被證實死亡。另外，一名五十一歲男子肩膀受傷，清醒被送往東區尤德夫人那打素醫院治理。



警方正調查案件，該名六十歲私家車男司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，正被扣留調查。港島總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3660 6815與調查人員聯絡。

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責任編輯：袁澍