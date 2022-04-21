  • 23°C
香港時間 : 2022421日 (週四) 22:26
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 金宵大廈2 超市大搜查 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【交通意外】西灣河私家車剷上行人路釀一死一傷　六旬男司機涉危駕被捕

社會 21:21 2022/04/21

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 金宵大廈2 超市大搜查 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

西灣河發生交通意外。圖為東區醫院。（資料圖片）

在柴灣今日（21日）發生的致命交通意外，一架私家車據報在西灣河接141號失控撞向小巴站牌及停泊在上址的3輛電單車，其後更衝上行人路撞到兩名途人，在意外中一名六十七歲男子死亡。

下午約四時二十六分，一名六十歲男子在西灣河街141號登上一輛私家車，私家車據報失控撞向一小巴站牌及停泊在上址的三輛電單車，其後衝上行人路撞到兩名途人。其中一名六十七歲男子全身多處嚴重受傷，昏迷被送往東區尤德夫人那打素醫院治理，於下午四時五十二分被證實死亡。另外，一名五十一歲男子肩膀受傷，清醒被送往東區尤德夫人那打素醫院治理。

警方正調查案件，該名六十歲私家車男司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，正被扣留調查。港島總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3660 6815與調查人員聯絡。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：袁澍

交通事故 危險駕駛 司機 東區醫院 單車 柴灣 西灣河 交通

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【沒血緣的愛】單身漢拾荒獨力湊大棄嬰　養女25年後賣公司陪父遊歷報親恩
15:30 2022/04/20
【沒血緣的愛】單身漢拾荒獨力湊大棄嬰　養女25年後賣公司陪父遊歷報親恩
【除鏽去漬】硬幣眼鏡鼻托氧化出現有毒銅綠　K Kwong教用一招除鏽去毒
17:57 2022/04/20
【除鏽去漬】硬幣眼鏡鼻托氧化出現有毒銅綠　K Kwong教用一招除鏽去毒
【移英生活】兒子上學因一句話涉種族歧視遭老師警告　林子博：人與人之間應多點同理心
今日 11:55
【移英生活】兒子上學因一句話涉種族歧視遭老師警告　林子博：人與人之間應多點同理心