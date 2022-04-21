【強制檢測】再多40幢大廈納強檢公告　涉半山玫瑰新邨、將軍澳日出康城首都等【附名單】

▲ 再多40幢大廈納強檢公告，涉半山玫瑰新邨、將軍澳日出康城首都等。（林宇翔攝）

本港今日（21日）新增628宗確診及陽性個案，較昨日稍為回升。衞生防護中心更新強制檢測公告，再多40座大廈納入公告，曾於指明時間處身有關地點的人士，都須於4月22日或4月23日接受強制檢測。

最新納入強制檢測公告大廈：

大圍豐盛苑榮盛閣

荃灣梨木樹邨楓樹樓

黃大仙黃大仙上邨詠善樓

大埔廣福邨廣義樓

將軍澳唐明苑唐輝閣

屯門龍門居 12 座

沙田豐和邨和順樓

西貢福民路 42-56 號西貢大廈 A 座

鑽石山鳳禮苑鳳禧閣

牛頭角牛頭角上邨常興樓

大埔大元邨泰寧樓

半山區玫瑰新邨 E 座

九龍塘廣播道32號碧麗閣 B 座

火炭禾上墩街18 號彩禾苑

大埔太和邨亨和樓

將軍澳寶林邨寶泰樓

油塘油麗邨智麗樓

粉嶺華明邨添明樓

馬鞍山迎海．星灣 20 座

將軍澳日出康城首都 5 座 威尼斯

天水圍嘉湖山莊麗湖居 2 座

黃大仙竹園北邨柏園樓

觀塘寶珮苑寶瑚閣

紅磡黃埔花園紫荊苑 1 座

長沙灣宇晴軒 1 座

觀塘安達邨誠達樓

西貢西貢海傍廣場 2 號金寶閣

沙田水泉澳邨林泉樓

元朗朗屏邨鵲屏樓

屯門良景邨良俊樓

上水清河邨清朗樓

馬鞍山富寶花園 3 座

天水圍 Wetland Seasons Park 3 座

土瓜灣翔龍灣 5 座

土瓜灣嘉景花園 D 座

深水埗南昌邨昌逸樓

沙田愉翠苑愉民閣

慈雲山慈樂邨樂祥樓

葵涌葵涌邨芷葵樓

葵涌石籬二邨石廣樓

食衞局指，3個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，包括核酸檢測陽性或已申報的自行快速測試陽性個案，就無需接受強制檢測。

至於須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。

除非持有醫生證明書證明因健康原因而未能以鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測，否則須接受強制檢測的人士不能遞交深喉唾液樣本以符合強制檢測要求。

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記者：黃穎津