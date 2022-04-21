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【打擊罪案】2騙徒假冒虛擬銀行職員騙取4.8萬元　涉以超市現金券招徠途人設立網上銀行戶口

社會 22:32 2022/04/21

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2騙徒假冒虛擬銀行職員騙取4.8萬元，涉以超市現金券招徠途人設立網上銀行戶口。（警方圖片）

警方於4月19日接獲48歲受害人報案，指有2名騙徒假冒虛擬銀行職員，於沙田一港鐵站外設置街站，以超市現金券招徠途人設立網上銀行戶口。

案情指，騙徒獲得受害人的個人資料，包括姓名、身分證及住址後，就用以上資料假扮受害人開設銀行戶口，並申請貸款。案中受害人損失的金額約為4.8萬元。

沙田警區重案組接手調查案件，並於昨日（20日）於大埔拘捕一名23歲本地男子及一名26歲本地女子，涉嫌串謀詐騙，懷疑與案有關。行動中，人員檢獲3件懷疑假冒銀行制服、25部手提電話、42張超市禮券及宣傳物品。被捕男女正被扣留調查。警方會積極調查案件，不排除有更多人被捕。

串謀詐騙屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁14年，市民切勿以身試法。市民如果曾遭遇以上類似經歷，請致電3661 2755，聯絡沙田警區重案組第一隊。

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記者：黃穎津

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