【電話騙案】以「猜猜我是誰」電騙手法騙取115萬元　4男女涉串謀詐騙等罪被捕

▲ 以「猜猜我是誰」電騙手法騙取115萬元，4男女涉串謀詐騙等罪被捕。（警方圖片）

港島總區及新界南總區刑事部人員根據線報及經深入調查後，昨日（20日）在全港多區拘捕3男1女，年齡介乎29至43歲，涉嫌「串謀詐騙」、「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）、「藏毒」、「藏有工具可作吸食毒品用途」。他們涉嫌與2021年12月至2022年4月期間發生約10多宗的「猜猜我是誰」電話騙案有關，涉及款項共約115萬元。

調查顯示，該詐騙集團隨機致電受害人並冒充其親友，騙徒向受害人聲稱已更改手提電話號碼，要求受害人用騙徒所提供的新手提電話號碼作聯絡。當騙徒取得受害人信任後，會利用不同藉口，向受害人表示急需要大量現金。當受害人墜入騙徒的圈套後，通常會被騙徒指示即日或翌日攜同現金到指定地點，並將該筆款項交給自稱為其兒子朋友的騙徒。案中受害人的年齡介乎65至92歲。

行動中，人員檢獲約7萬元現金、約1.5克懷疑冰毒、1個懷疑冰壼、5部手提電話及約10張全新電話儲值卡。所有被捕人現正被扣留調查。行動仍在進行中，警方不排除會有更多人被捕。

警方提醒市民，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年。

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記者：黃穎津