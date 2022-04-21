【牌照事務】運輸署需借調人手處理人龍　再呼籲非緊急市民無需急於續牌

▲ 大批市民今日排隊輪候續牌，人龍有近百人。（黃傑偉攝）

運輸署轄下牌照事務處今日（21日）有大量市民輪候即時櫃位服務，輪候時間長達數小時。

署方晚上宣布，為處理預計增加的人流，牌照事務處將作出以下安排：

開放所有櫃位提供服務；

除牌照事務處全體人員提供服務外，借調其他分組人手到牌照事務處協助人流管理；

已透過網上預約相關牌照服務的申請人，可在已預約的時段，利用特定的輪候安排及服務櫃位，辦理手續

建議市民利用設置於各牌照事務處的投遞箱遞交申請

各牌照事務處今日在正常辦公時間後，繼續處理在場市民的申請

呼籲牌照代理人盡量於稍後日子或使用投遞箱遞交牌照申請。

運輸署再次呼籲市民，如非即將期滿或已經期滿的牌證續期申請，他們無需趕往各牌照事務處遞交申請。市民亦可因其情況，利用設置於各牌照事務處的投遞箱、郵寄或經網上遞交申請。

如需使用櫃位服務，應盡量使用網上預約服務，以減少在牌照事務處內人群聚集及等候時間。

市民如有查詢，可致電運輸署相關辦事處，聯絡電話如下：

香港牌照事務處 2804 2636

九龍牌照事務處 2150 7728

觀塘牌照事務處 2775 6835

沙田牌照事務處 2606 1468

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」

立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及

Video 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳梓蔚