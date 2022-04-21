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【偷米被捕】涉偷2包米總值298元　警拘59歲男子涉店舖盜竊

社會 23:17 2022/04/21

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將軍澳一名男子懷疑盜走2包米後被捕。（警方圖片）

將軍澳一名男子懷疑盜走2包米後被捕。將軍澳警區特遣隊人員今日（21日）中午約12時在區內進行反罪惡巡邏期間，接獲一名店舖女職員報案，指該店有兩包米被一名男子盜去，被盜物品共值298元。

將軍澳警區特遣隊人員經調查後，迅速鎖定一名可疑男子，並於今日下午約1時在明德邨拘捕該名59歲姓余本地男子，涉嫌店舖盜竊。被捕男子現正被扣留調查，案件交由將軍澳警區刑事調查隊第一隊跟進。

警方致力打擊搵快錢罪行，會調配便裝人員加強巡邏，並強調盜竊是嚴重罪行，一經定罪，可被判處監禁10年。市民切勿以身試法。

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記者：黃穎津

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