【封區檢測】東涌逸東二邨傑逸樓圍封強檢　沙田水泉澳邨清泉樓發現5宗陽性個案【不斷更新】

▲ (林宇翔攝)

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【17:05】東涌逸東（二）邨傑逸樓圍封強檢

東涌逸東（二）邨傑逸樓下午五時起限制在東涌指明「受限區域」，目標是在明日（23日）下午約1時完成此行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

【11:21】鑽石山悅庭軒第一座有2人未強檢

鑽石山悅庭軒第一座發現有兩人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。

【10:00】沙田水泉澳邨清泉樓有2人未強檢

沙田水泉澳邨清泉樓發現有2人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令

【08:22】鑽石山悅庭軒第一座約0.2%住戶染疫

鑽石山悅庭軒第一座878名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現2宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府已向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、健康建議、消毒用品和口罩等，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪384戶，當中74戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【07:00】沙田水泉澳邨清泉樓約0.5%住戶染疫

沙田水泉澳邨清泉樓約960名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現5宗陽性檢測個案和兩宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府已向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約480戶，當中約50戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick港聞組