【DSE2022】DSE開考有試場一日3次消毒　廠商會中學有蓋操場設檢查站核對考生身份 

▲ DSE開考有試場一日3次消毒（梁偉榮攝）

2022年中學文憑試（DSE）今日（22日）開考，首科為英文科卷一閱讀卷。因應疫情，考評局今年加強防疫措施，改於在室外核對考生身份。石硤尾廠商會中學今啟2個試場，每日會3次消毒。校方於有蓋操場設3個檢查站，核對身份過程約需1分鐘，少數未有填寫健康申報表的考生即場填寫。

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因應疫情，考評局今年提升考場防疫措施，亦改在開考前於室外核對考生的身分，考生須把准考證及身分證放於桌上，考務人員會要求考生暫時除下口罩，核對其容貌，並在准考證上蓋印。

其中於石硤尾廠商會中學，學生進入試場前要進行體溫檢查，校方於有蓋操場設立2個檢查站，其後因應排隊人數眾多再加開1個檢查站。考生沿分隔線排隊等候核對身份。考務人員與考生之間有透明隔屏，核對過程需時約1分鐘，少數沒有準備健康申報表的學生即場填寫。

廠商會中學首日考試設2個試場，分別為學校禮堂及多用途室，校方每日會在試場消毒3次。兩場考試中間的休息時段就準備有蓋操場供考生休息。

廠商會中學校長周修略表示，今早7時15分檢查站已開始運作，形容過程順暢，明日會再加開一個檢查站，讓考生不用等候太長時間。他指，大約有4至5人沒有填寫申報表，相信因首日考試考生未太熟習。

他又透露，該校有一名同學昨晚出現病徵及確診，須到醫院接受治療，校方正與其緊密聯絡，並安撫情緒及提供協助。周修略提醒，考生應提早1小時到達考場，以處理開考前相關程序，也讓心情慢慢安定下來。

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記者：黃悅晴