【痛失愛兒】女友與龍鳳胎B女回家　C朗感激支持：感受到大家的愛和尊重

▲ C朗感激大家對他家庭的支持。

37歲葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）的28歲女友洛迪古絲（Georgina Rodriguez）早前懷上雙胞胎，惟女友產後C朗卻在社交平台公布，龍鳳胎男嬰夭折，只有女嬰平安出世，他坦言痛失愛兒是父母最大的痛。C朗今日上載了女兒和女友回家後一家人的合照，並感激大家的支持。

▲ C朗上載一家7口合照報平安。（IG圖片）

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C朗今日上載了洛迪古絲和龍鳳胎細女回家的照片，一家7口的合照相當溫馨。他在Instagram帖文中寫道：

Home sweet home. 洛迪古絲和女兒終於回家，與我們一起了，感謝所有人的溫馨字句和友好行動，你們的支持非常重要，完全感受到大家對我們家庭的愛和尊重，現在是時候懷著感恩迎接這個剛來世界的小生命。

而早前他效力的曼聯迎戰利物浦，全場球迷在球賽第7分鐘時都自發拍掌以示支持C朗走出傷痛，死敵大戰當前雙方球迷都放下己見向C朗表達支持，令他深受感動：

同一個世界、同一項運動、同一個全球大家庭。感謝晏菲路的利物浦球迷，我和家人永遠不會忘記這個尊重和同情的時刻。

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龍鳳胎男嬰夭折

C朗原已育有兩子兩女，除了最小的4歲多女兒是他與洛迪古絲所生外，11歲長子小C朗（Cristiano Ronaldo Jr）及今年5歲的龍鳳胎都由代母所生。去年10月，C朗在IG公開與洛迪古絲的合照，他手上拿著超聲波照，宣布女友有喜，而且是懷上雙胞胎，稱急不及待想見到他們。

可惜，C朗2月19日在IG發表聲明指，龍鳳胎男嬰夭折，並稱這是所有父母都能感受到的最大痛苦。不過，女兒的出生，他們才有力量帶著希望和幸福度過這刻。他又感謝醫護人員的專業照顧和支持，並指他們都為痛失兒子感到震驚，在這個非常艱難的時刻，他們懇請大家尊重隱私。

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女友視繼子女如己出

洛迪古絲愛屋及烏，把孩子視如己出，樂當4孩媽媽。洛迪古絲與子女關係親密，經常在IG分享與孩子的生活日常。小C朗之前效力意大利球會祖雲達斯，洛迪古絲不時到場支持，陪練波陪比賽。隨著C朗重返曼聯，小C朗亦與曼聯青訓學院簽約，更跟爸爸一樣穿上7號球衣。

洛迪古絲早前分享小C朗與曼聯青訓學院簽約的相片，可見小C朗手持7號球衣，步爸爸腳步加入曼聯。當時洛迪古絲挺著孕肚，帶同另外3個孩子到場支持哥哥，她寫道，「一起為夢想努力吧，媽媽愛你！」

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責任編輯︰王明芳