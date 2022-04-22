【金宵大廈2】陳山聰被力捧勢登視帝寶座？　承接《金宵》熱潮劇集連環見街

陳山聰在熱播劇集《金宵大廈2》內一人分飾三角，實在大考演技。《金宵大廈2》承接上一輯的高人氣自然都吸引一定的觀眾，最近更有傳身為高層樂易玲愛將的山聰，今年一共會有4奪劇集在TVB播出，有意「力谷」他成為視帝，成績獲得認同，似乎將成為山聰入行30年的一大演藝高峰。

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今年四套劇

山聰於《金宵大廈2》的演出受注目，他早前接受TOPick專訪時坦言：「有《金宵1》才成就《金宵2》，感謝金宵迷一直支持。我和施嬅以平常心看待，珠玉在前，總有人作比較。無論整個架構、畫面及製作上都昇華了，如果跟上輯一樣阿蕭就是阿蕭，觀眾就不會有驚喜。」

山聰也稱收到《金宵大廈2》劇本時都有感混亂，幸得監製葉鎮輝（阿細）在他與女主角李施嬅每個場口親自操刀，從旁指導，才順利拍出好劇集。

除新劇《金宵大廈2》外，還有早前播畢的《鐵拳英雄》，以及將於下半年播出的《超能使者》以及重頭劇《十八年後的終極告白2.0》，全力鋪排打造成「山聰年」。

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上屆視帝大熱

在2020年，山聰憑《金宵大廈》首度入圍《萬千星輝頒獎典禮》最佳男主角提名，他跟女主角李施嬅上演前世今生的愛情，劇集獲封為年度神劇。

首次擔正男一的陳山聰一人分飾兩角，演活警探「旭輝」與贛直保安「阿蕭」，結局那幕他內疚害死愛人大哭崩崩潰一幕，令人動容。而視帝寶座最終落入多次入圍、主演《白色強人》的馬國明手中。

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曾因演技差轉行

山聰早前接受無綫娛樂新聞台節目《星光路上》，他透露面試《歡樂今宵之四大天王模倣大賽》並順利入圍，更與華仔同台合唱《長夜多浪漫》。及後山聰接獲不少邀請其加入演藝圈的電話，不過遭山聰媽咪以年紀尚輕為由拒絕。

結果華仔帶山聰見其當時的經理人，並給山聰更大的意外驚喜：「佢話華仔想簽我，我直情呆咗，返去即刻同阿爸阿媽講劉德華要簽我！」

順利入行的山聰遇上九七金融風暴而結束了僅得四年的歌手生涯，上完內地拍劇後便再沒演藝工作找上門，為生計，山聰轉行做Part Time Sales及為本地設計師打理店舖，之後雖獲賞識試做Assistant Designer，但由於心繫演藝圈，山聰最終輾轉返回TVB。

當時一直靜待拍劇機會的山聰，憑《情牽百子櫃》「回歸」劇集拍攝，之後2009年再憑《學警狙擊》「左輪」一角成功入屋。