【DSE2022】開考日前留家避疫1個月　有考生預早3天日日快測

▲ 周潤發跑步經過考場時與考生打招呼及揮手打氣。 （梁偉榮攝）

2022年中學文憑試（DSE）今日（22日）開考，首科為英文科卷一閱讀卷。第五波疫情的陰霾下開考，有考生說擔心染疫，考前1個月都沒有外出，最近3日更日日做快速檢測。有考生早上6時已到達試場外，提早來調整應考心情、感受考試氣氛。

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新冠疫情下迎來第3次DSE，首科英文閱讀卷早上8時30分開考，於石硤尾廠商會中學外，今早7時許已有學生在試場外等候，著名演員周潤發跑步經過考場時與考生打招呼及揮手打氣。

考生洪同學今早6時許起床，他說心情緊張，昨晚更失眠。他早前已執拾好隔離所需用品，昨晚亦已先做一次快速檢查，開考前3天都有每日檢測，萬一確診可即時前往竹篙灣檢疫中心。

洪同學又說，早前疫情嚴峻，因擔心染疫開考前1個月都沒有外出。他又說正式開考心情緊張，自己亦有臨急抱佛腳地溫習。被問到會否憂慮應考期間染疫：

都有少少，但呢啲嘢，盡咗力就得。

鄰近另一個考場亦一早有考生等候入內，居於長沙灣的林同學今晨5時半起床，預鬆時間早上6時已到達試場外，打算提前感受考試氛圍。他說疫情下較少回校溫習，備戰時深感忐忑，溫習時亦感到壓力，「以往完全唔同嘅大環境下考試好有壓力，又冇老師經常補課，要靠自己多啲囉」。他又說不擔心染疫，相信考生均會做好防疫措施。

何同學就今早6點起床，他形容自己心情緊張，認為當局應認可考生應考前一晚的快測結果：

你夜晚做完都唔會再出街，第二日就可以直接出去。

因應疫情，考評局今年提升考場防疫措施，考生每日前往試場前須進行快速測試，呈陰性才可應考。

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記者：黃悅晴