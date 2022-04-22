【絲打圍爐】周家怡強調單身逾10年並非冇人要　自言過往談情太投入：一拍拖就瀨嘢

▲ 周家怡單身有原因？

由蝦頭（楊詩敏）加練美娟（娟姐）主持的網台節目《絲打圍爐》近日邀周家怡任嘉賓，既有知性美兼性格爽朗的周家怡身邊理應不乏追求者，但其實現年42歲的她已單身超過10年，期間更談起「攝灶罅」這話題。

家怡幽默地說︰「因為我曾經聽過啲風水師傅講過，如果你張床擺喺屋企嘅時候，如果挨住牆，隔離千祈唔好有條罅仔。」又指例如有床框放完床褥之後，就會有條小罅隙。

她大方笑言︰「就係懷疑有10年都有呢條罅，我就攝咗10年，我懷疑我遲咗10年我嘅青春。我而家擺晒啲枕頭攝實晒嗰條罅，都攝咗幾年啦不過……」認真搞笑！

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單身生活自在

雖然家怡單身多年，自言感覺良好，閒時會跑步做運動，又會打坐，不過又自嘲「都真係悶到發慌」。

剛好現在兩位主持和嘉賓都是單身，周家怡即大呼︰「講到明我唔係冇人要！」問家怡是否眼角太高才冇拖拍，她表示自己沒太多要求，但是以感覺行先︰「唔知點解你好鍾意一個人，你一見到佢個感覺就會嚟，可能你覺得前世欠落咁嘅感覺。」

自認每次拍拖都無咗自我

至於談到婚姻和組織家庭，家怡表示︰「我諗依家年紀大番啲，同細個嗰種衝又有啲唔同，依家會考慮多啲嘢，你要諗係咪真係同嗰個男人work到先，溝通或者互相包容到。」

蝦頭認為家怡是一個很照顧身邊朋友的人，家怡非常認同，並認為自己在愛情路上也一樣照顧人，更愛到沒有自己︰「死啦，咪就係要學囉！我每次一拍拖就瀨嘢！我係所有嘢都係幫個男人諗，跟住冇咗自己囉，但我諗我依家唔會㗎啦！」

提到家怡早已過適婚年齡，父母難免會催婚，她直言曾經有試過，但現時已經習慣︰「阿爸阿媽已經催到唔催啦，已經過咗催促我嗰個階段，因為佢都覺得冇計啦。但係我有同佢哋分析嘅，即係唔使太擔心你個女自己得一個。」

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不認同以小孩作為婚姻「籌碼」

其實家怡早前接受TOPick專訪時透露已過了恨嫁之年，更說：「生仔前要心思，別要以小孩來挽救婚姻。」

她又不贊成以小孩作為婚姻「籌碼」，她說：「我聽聞不少人是這樣，覺得相處悶了就生個小孩出來，希望踏入另一個階段，但正如劇中所講，小朋友成長會受父母價值觀所影響，父母想法是否一致是很重要，若果雙方未有共識或包容，很難以教育小朋友。」