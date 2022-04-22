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【兒童染髮】靚媽梁芷珮帶9歲女兒漂染頭髮　Christy再惹批評強調成份天然

娛樂 11:32 2022/04/22

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帶9歲女兒漂染頭髮放暑假，梁芷珮再惹批評強調成份天然。

藝人梁芷珮（Christy）與攝影師老公Kenneth育有兩子一女，二人的教育方針較輕鬆自由，讓子女嘗試喜歡的事。繼去年新年Christy帶女兒染髮引來抨擊，近日趁著暑假，Christy再帶現年9歲的幼女Kasey到髮型屋漂染頭髮引來網民的批評。

現年39歲的Christy主要作旅遊主持的工作，與攝影師老公經常「拍拖更」出埠，二人育有兩子一女，一家五口的家庭非常熱鬧融洽，加上二人採取較為自由開放的教育方法，與子女間的相處有如朋友一樣，今人羨慕。

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（instagram圖片）

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帶女兒染髮引爭議

日前Christy帶現年9歲的幼女Kasey到髮型屋理髮，更為女兒以近年流行的「耳圈染」的方法，漂白底層的頭髮並染上桃紅髮色。

貼出女兒換上新髮型的影片後，Christy的社交網站吸引大批網民留言，當中分成兩派人馬，有網民大讚Kasey的髮色漂亮，趁著暑假試試新髮色無傷大雅。

另一批網民就認為Kasey年紀尚輕，漂染容易傷及頭髮及頭皮，認為Christy這位家長非常不稱職。

（影片截圖）

解釋染髮劑無觸及頭皮

但其實早於去年的農曆新年，Christy亦曾經帶愛女去作同款漂染，當時更被網民斥責她是「怪獸家長」，認為她讓女兒過早接觸化學品。

Christy解釋因為女兒頭髮已長及腰，漂染的都是打算剪掉的頭髮，染髮劑亦無觸及頭皮，大家大可放心。

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9月回港上學

今次Christy亦有就女兒染髮一事作出回應，她指幫女兒染髮的是個很有經驗的髮型師，使用染料的頭髮距離頭皮至少兩吋，加上染髮劑的成份純天然，所以不用擔心會傷及女兒的頭皮及髮根。

而在暑假期間，Christy亦想給女兒換個新髮色，加上女兒就讀國際學校，對儀容要求非傳統學校般嚴格，染色頭髮在底層亦不易察覺。

她並透露一家五口將於下月出發前往非洲拍攝旅遊節目《非洲潮甚麼》，相信9月回港上學時女兒的髮色已掉得七七八八。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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