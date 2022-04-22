  • 25°C
香港時間 : 2022422日 (週五) 11:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 金宵大廈2 超市大搜查 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【晚市堂食】晚市堂食重開多區餐廳爆滿　食店現排隊人龍市民感嘆有氣氛

健康 11:14 2022/04/22

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 金宵大廈2 超市大搜查 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

晚市堂食重開，多區餐廳爆滿。

本港第五波疫情放緩，實施近4個月的晚市堂食禁令終於在昨天（21日）起放寬。晚市堂食恢復首晚，多間餐廳湧現人潮，部分食肆外更有輪候人龍，座無虛席，引發網民熱議。

最新影片：

有網民昨日在Facebook群組「食在元朗」上載了一張元朗大排檔的照片，當時正值晚上8點，只見大街兩排放滿枱，食客眾多。

晚市堂食恢復首晚，元朗有大排檔坐滿食客。（圖片來源：Facebook群組「食在元朗」）

帖文引來網民議論紛紛，有網民留言：「俾條路行下好喎」、「食客聚餐真開心，樓上住客唔多盞！」但也有人認為晚市堂食重開後，整體氣氛變得更活躍，與之前環境截然不同：「好耐冇見香港晚上的情境」、「幾耐無咁嘅氣氛」、「大家開心，民以食為先」點擊睇更多網民留言：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

政府首階段防疫措施自昨天起正式放寬，當中包括可恢復晚市堂食至晚上10時。多家食肆配合晚市堂食重開，更推出堂食優惠及新菜式吸客。海港城公布，商場48家接受訂座的餐廳由昨天至周日（24日）晚市平均訂座率已超過7成，其中10多間餐廳周六、周日晚市更已訂滿，顧客只能即場登記排隊入座。

點擊睇更多晚市堂食重開情形：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【復活節】西貢橋咀洲復活節長假現人海　遊客紮營岸邊人頭湧湧
12:07 2022/04/17
【復活節】西貢橋咀洲復活節長假現人海　遊客紮營岸邊人頭湧湧
【復活節】復活節長假期釀生態災難　馬鞍山海星灘人頭湧湧狂掘蜆
11:01 2022/04/19
【復活節】復活節長假期釀生態災難　馬鞍山海星灘人頭湧湧狂掘蜆
【清明人潮】長洲西貢清明節人山人海　的士站現排隊人龍食肆人流湧現
12:19 2022/04/06
【清明人潮】長洲西貢清明節人山人海　的士站現排隊人龍食肆人流湧現

你可能感興趣

【復活節】西貢橋咀洲復活節長假現人海　遊客紮營岸邊人頭湧湧
12:07 2022/04/17
【復活節】西貢橋咀洲復活節長假現人海　遊客紮營岸邊人頭湧湧
【復活節】復活節長假期釀生態災難　馬鞍山海星灘人頭湧湧狂掘蜆
11:01 2022/04/19
【復活節】復活節長假期釀生態災難　馬鞍山海星灘人頭湧湧狂掘蜆
【清明人潮】長洲西貢清明節人山人海　的士站現排隊人龍食肆人流湧現
12:19 2022/04/06
【清明人潮】長洲西貢清明節人山人海　的士站現排隊人龍食肆人流湧現
健康問題 Facebook群組 網絡熱話 餐廳 商場 海港城 元朗 防疫措施 疫情 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【移英生活】兒子上學因一句話涉種族歧視遭老師警告　林子博：人與人之間應多點同理心
11:55 2022/04/21
【移英生活】兒子上學因一句話涉種族歧視遭老師警告　林子博：人與人之間應多點同理心
【超市大搜查】長期攝入鎘可致慢性中毒腎結石　5款通過重金屬測試不含鎘安全大米
12:15 2022/04/21
【超市大搜查】長期攝入鎘可致慢性中毒腎結石　5款通過重金屬測試不含鎘安全大米
【移民抉擇】夫妻月入10萬想帶4歲仔移民　港爸憂人工大減︰放唔低香港份糧
16:34 2022/04/21
【移民抉擇】夫妻月入10萬想帶4歲仔移民　港爸憂人工大減︰放唔低香港份糧