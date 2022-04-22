【晚市堂食】晚市堂食重開多區餐廳爆滿　食店現排隊人龍市民感嘆有氣氛

▲ 晚市堂食重開，多區餐廳爆滿。

本港第五波疫情放緩，實施近4個月的晚市堂食禁令終於在昨天（21日）起放寬。晚市堂食恢復首晚，多間餐廳湧現人潮，部分食肆外更有輪候人龍，座無虛席，引發網民熱議。

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有網民昨日在Facebook群組「食在元朗」上載了一張元朗大排檔的照片，當時正值晚上8點，只見大街兩排放滿枱，食客眾多。

▲ 晚市堂食恢復首晚，元朗有大排檔坐滿食客。（圖片來源：Facebook群組「食在元朗」）

帖文引來網民議論紛紛，有網民留言：「俾條路行下好喎」、「食客聚餐真開心，樓上住客唔多盞！」但也有人認為晚市堂食重開後，整體氣氛變得更活躍，與之前環境截然不同：「好耐冇見香港晚上的情境」、「幾耐無咁嘅氣氛」、「大家開心，民以食為先」點擊睇更多網民留言：

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政府首階段防疫措施自昨天起正式放寬，當中包括可恢復晚市堂食至晚上10時。多家食肆配合晚市堂食重開，更推出堂食優惠及新菜式吸客。海港城公布，商場48家接受訂座的餐廳由昨天至周日（24日）晚市平均訂座率已超過7成，其中10多間餐廳周六、周日晚市更已訂滿，顧客只能即場登記排隊入座。

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責任編輯：羅嘉欣