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【美食速報】UNIYA Kitchen日本直送AppX豐州市場　推宅配Home Omakase在家體驗高級日本料理

休閒消費 11:24 2022/04/22

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魚生飯 ($788/2人用)：採用日本皇室献上米，配搭各式時令刺身，壽司飯會用上陶瓷飯煲煮熟，令飯味更香。(品牌提供)

晚市堂食重開及人數放寬，的確令人對外出吃飯有很大意欲。但相信仍有不少家庭仍會「睇定啲」。而新開發的UNIYA Kitchen直送平台App，專攻愛吃優質日本菜式的食客，讓他們能舒服地在家也能享受到高級日本餐廳的體驗。

時令頂級日本刺身 ($788盒)，食材吸引。(品牌提供)

UNIYA Kitchen是一家專門從日本搜羅稀有高級食材的網上商店，於自家持牌食物製造廠定製出品的食物Home Omakase，由從事高級日本料理餐廳的資深廚師團隊研製，採用最頂級和新鮮時令食材烹調製作，包裝精美衛生。

售賣的海鮮是與日本豐州魚市場商直接合作，每天晚上，買家都會代表品牌在日本購買海鮮，全是一手貨源，不經任何香港代理。確保我們可以直接採購到最優質、價格最合理的原料。當海鮮運送到香港時，有專業廚師即時處理食材。不同魚類有不同的加工方法，如每種魚也有不同的切割式，哪些部位需要起筋等。

壽喜燒($988盒)，有特別的冰屋熟成A4和牛。(品牌提供)

主打食品包括Home Omakase Sashimi 時令頂級日本刺身 ($788/盒)，來自愛媛縣、千葉縣、長崎縣等刺身，如地金目鯛、蜜柑鯛、大拖羅、中拖羅、鰤魚、深海池魚、海膽等等。

再來的極上拖羅拼盤 ($478/盒)，有鹿兒島產的中拖羅及大拖羅各100g，配上自家秘製日本昆布醬油和研磨Wasabi芥末。

牛魔王二重奏禮盒($1,280盒)，內有日本鹿兒島30天熟成牛肉眼及澳洲M5牛肉眼。(品牌提供)

愛吃和牛者，必試Home Omakase Sukiyaki 壽喜燒（$988/盒），有特別的冰屋熟成A4和牛約350g (+-20g)，加5款日式野菜配搭：白葱、竹輪、冬菇、春菊和豆腐及自家調配壽喜燒汁。

再想吃得盡情，這款牛魔王二重奏禮盒（$1,280/盒），不妨一試。一個套餐，享盡兩款不同產地、不同風味的牛扒。

內有日本鹿兒島30天熟成牛肉眼500g (+-20g)，牛味濃郁，肉質鮮紅，脂肪分佈均勻。而澳洲M5牛肉眼400g(+-20g)，特別適合烤及煎的極品，油花入口後口感較重，並附送自家調配煙燻燒肉汁。

大家可分別去Apple App Store
https://apps.apple.com/us/app/one-world-delivery/id1582987834?fbclid=IwAR3Ai8arRX1pIs4McLtbw6dFY8fo9mVaSXzC2zayCYLLYvEpBeOzqWxHu6s
或Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oneworlddelivery.app&fbclid=IwAR2gI3BgeDvNyAKQ8pWEQB9zS7MXwzeP8zYRV9hw6WI3zTEyKGzeCn3DuwI下載One World Delivery App 訂購。

撰文：郭秀芳

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