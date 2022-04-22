【產後修身】醫生產後體重升至人生高峰　一日食3餐不捱餓一年減近40磅

產前產後，不少媽媽最擔心身材走樣，Dr cheryl也不例外，她於去年1月誕下孩子後，體重升至人生高峰180磅，幸經過她努力，終在1年後減近40磅修身，而且還可一日照食3餐不捱餓。

全文如下：

去年一月生產過後，我的體重升至人生高峰180磅，並維持了半年多。曾經有門診的病人回來覆診時問：「嘩！醫生你搞乜鬼肥左咁多 ！」（這裡提醒下病患們下次這樣問時考慮一下醫生的弱小心靈哦。）

肥胖的健康問題

據世界衞生組織亞太地區於2000年的指引，亞洲人不論男女，BMI 以18.5-22.9為正常，超過23為過重，超過25便是肥胖了。以我170cm身高，高峰期身高體重指標高達28！ 肥胖不止是外觀的問題；世界衛生組織已將肥胖列為「疾病」。肥胖會增加患糖尿病、高血壓、冠心病、中風、慢性腎病、脂肪肝、睡眠窒息症和癌症等的風險。

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下定決心 定下可行目標

為了改善體形、重拾自信、更重要的是為了自己健康著想，我就下定決心要減肥！

應用Motivational interview 的理念，要改變個行為或生活模式，必定要有自發的動力（inner motivation），找到要減肥的原因，相信自己有能瘦下來的能力，並付諸實行，你才有機會成功！你的心態將決定一切。下定決心要減肥，並且時刻提醒自己為甚麼要做這件事情。第二步就是定立一個可行、合理的目標，如果你體重高達100kg 卻想在一個月瘦下20kg, 那是注定要失敗的。初步減重目標可以為你體重的5% （180磅的話第一個目標就是171磅）；慢慢地以健康的方式減重比較不容易反彈；理想速度為每星期減1-2磅; 所以要減去10磅的脂肪， 用上1至2個月的時間是十分合理。

減肥其實沒有不二法門， 我沒有甚麼靈丹妙藥，也不是要跟大家分享甚麼7天必瘦餐單。醫學上的確有減肥藥， 但我非常不鼓勵大家胡亂吃減肥藥，減肥藥是因應醫生診斷因 肥胖已引起許多併發症、而透過運動節食等都無法減重才去考慮， 而且每種減肥藥都有其副作用，必定要經過醫生評估及處方， 我在門診就遇過一個20出頭的女孩， 因為胡亂在網上買「減肥藥」， 導致甲狀腺功能亢進， 檢查後才知道她一直在吃甲狀腺素丸。 如果不及時糾正是有機會有生命危險！

減肥最重要的就是為身體製造卡路里赤字，用的多過吸收的， 說白了就是控制飲食和適當運動， 但當中我也找到了一些小竅門 。

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1. 168或生酮飲食? 選擇適合自己並能持之以恆的飲食方法

起初的時候我也很想很快瘦下來；於是開始進行時下非常流行的16/8 斷食，就是一天只在8小時內進食。但是這個方法卻不太適合我： 不吃早餐我容易頭暈， 晚上不吃晚餐我又覺得失去了一家人一起進食的快樂時光。

另一種很受歡迎的減肥方法為生酮飲食，在身體缺乏碳水化合物提供的葡萄糖作為能量來源時，改為消耗脂肪作為 提供能量，所以體脂肪的確是會下降。但長期進行生酮飲食有機會造成某些副作用和營養素不足，如果想要進行生酮飲食前必須要諮詢醫生或專業人士意見。

最後，我保持一日三餐，均衡飲食，盡量少食甜食和甜飲，以紅米飯代替白米飯，多飲水，盡量多菜少肉， 晚餐減少澱粉質吸收。放假時也適當地放鬆一下吃自己喜歡吃的東西。 只有自己能夠接受的飲食習慣才能持之以恆。

2. 配合帶氧運動增肌減脂

拖著180磅的身驅做運動的確不是一件容易的事，單單跑了2公里我已經上氣不接下氣。但是減肥最重要的是恆心和堅持。我開始建立每周跑步2次的習慣。 定立合理目標，一開始時我只跑2公里，一星期後我就加到3公里；其後慢慢加到4，5公里。

除了帶氧運動外，增加身體肌肉比例也是防止體重反彈的重要因素； 增加身體肌肉比例，增加基礎代謝率Basal metabolic rate , 就能提高每天的卡路里消耗。我會每周做1至2次HIIT（ 高強度間竭訓練運動）， 配合負重運動去增肌。 除此之外我也會做瑜伽來強化肌肉和放鬆身心。

3. 不要給自己找藉口 在運動融入生活當中

很多門診病人都有 肥胖的問題，卻都不約而同地跟我說「 醫生我太忙喇冇時間做運動」。其實真的，時間是你自己創做出來的， 如果你覺得這件事情重要， 就會找時間去做。要照顧BABY 也是很多媽媽認為自己冇時間做運動的原因, 但其實育兒跟做運動是可以共存的！我就經常推著我寶寶到公園快步走，寶寶享受看風景， 我又可以順便運動一下。 我還試過背着寶寶去行山，寶寶就是一個10KG 的重量訓練不是嗎？

很想藉着這篇文章鼓勵想減重卻還未踏出第一步的你；又或是開始了減肥之旅卻感到十分困惑的妳；因為工作繁忙只有愈來愈重的你； 每天圍著孩子吃喝拉睡打轉，忙得不可開支的妳；尤其是和我一樣曾經因肥胖感到失落的產後媽媽 ，我們一起為健康和體態努力吧，我得你都得！

Dr Cheryl 與好友Dr Cathy 成立Facebook專頁「Dr C&C 90後女醫生教室」，Dr Cheryl亦設有IG，宗旨是提高大家對健康的關注，向大眾宣揚健康知識。

文章獲「Dr C&C - 90後女醫生教室」授權轉載。

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責任編輯：黃存新