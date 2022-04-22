【公屋租戶】房委會今年4月至9月　暫緩向公屋租戶發出遷出通知書

▲ 延長暫緩向公屋租戶發出遷出通知書的臨時措施 。（資料圖片）

房委會今日（22日）宣布，在2022年4月至2022年9月期間，再度延長暫緩向公屋租戶發出遷出通知書的臨時措施

房委會指，公屋租戶如有短暫經濟困難未能及時繳交租金，可向房委會申請暫緩發出遷出通知書，若申請獲批，將在這段期間暫緩向該些租戶發出有關通知書。

另外，房委會一直透過租金援助（租援）計劃協助有短暫經濟困難的公屋租戶。在這計劃下，合資格的申請人可獲減免一半或四分之一租金，為期兩年。當租援受助人的家庭收入有所改善，或家庭人數有變動時，須主動通知房委會，以作資格覆核。房委會亦會作抽樣調查，以防止濫用。

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責任編輯：余思嵐