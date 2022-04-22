【打擊炒場】有立法會議員指「炒場」源於場地不足　倡開放社區會堂或學校球場租任

▲ 康文署場所恢復使用，圖中為九龍城體育館。(黃建輝攝)

康文署調查涉炒賣場地投訴，5月1日起有新措施打擊，立法會議員顏汶羽表示，「炒場」的主因是場地不足，認為新措施 治標不治本，建議當局開放公眾租用社區會堂或學校的球場，以及設立「康體券」增加球場供應。

康文署由5月1日起推出新的措施打擊「炒場」，場地職員在租用時段內會抽樣巡查，如發現租用人沒有在場使用設施，將會被視作一次違規；任何租用人在連續30天內累積兩次違規，會在第二次違規日期當天起計的第三天開始，被禁止預訂康文署的收費康體設施90天。

顏汶羽強調， 相關措施只是治標不治本，對打擊「炒風」沒有太大幫助，政府最終要解決場地不足，認為炒家「最多叫多幾個人一齊用個場」，以符合署方需要在場使用設施的要求，而上漲的成本亦會轉嫁至消費者身上。



他補充，康文署場地的「炒場」情況一直存在，昨天場地重開，市民一窩蜂去預訂場地，令「炒風」更熾熱，認為問題源於場地不足，加上很多場地被徵用為防疫設施，要打擊「炒場」行為，必須開放更多場地。



顏汶羽建議，除了興建更多場地作短期紓緩措施外，可考慮開放當局的社區會堂或學校的球場給公眾租用，並調動署方人員在場內當值，又建議當局設立「康體券」，資助市民光顧私人市場，「政府一定要相方設法在長中短期將球場供應增加，才可以將問題根治，加辣又得，加多啲行政措施又得」。

新措施指明場地職員在租用時段內會抽樣巡查，顏強調康文署人手充足，簽場職員可兼任巡查工作，職員不只抽查，全查都可以，他只需要在租場時段內巡查租用者是否在場，「一個室內運動場8個羽毛球場，8個簽場人而已。」

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記者：陳麗娜