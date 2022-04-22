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【教車師傅】運輸署指發57個私家車及輕型貨車私人駕駛教師執照　下周五起可申請

社會 11:18 2022/04/22

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（資料圖片）

運輸署今日（22日）表示，邀請合資格人士申請第一組別（私家車及輕型貨車）私人駕駛教師執照（指明人士配額），發出的執照數目為57個，申請期為4月29日至5月17日。

申請人須符合以下條件

  •  持有第二及／或第三組別的有效私人駕駛教師執照
  • 持有代表指定駕駛學校或專利巴士公司給予駕駛訓練的第一、第二及／或第三組別有效受限制駕駛教師執照
  • 在緊接申請前三年內曾持有代表指定駕駛學校或專利巴士公司給予駕駛訓練的第一、第二及／或第三組別受限制駕駛教師執照
  • 符合其他列明於申請人須知（TD564C）第一段的申請資格

署方指，若申請數目超出擬發出的57個第一組別私人駕駛教師執照（指明人士配額）的數目，將會以抽籤方式決定處理有關申請的次序，並按抽籤序號正式核實申請人的資格。符合資格的申請人會按抽籤序號被邀請參加駕駛教師考試。至於不符合資格的申請人，會獲發不符合資格通知書。有關抽籤日期及詳情將另行公布。強調獲編配抽籤序號並不代表申請人已符合有關駕駛教師執照的申請資格及可參加駕駛教師考試。有關考試將於擬發出第一組別私人駕駛教師執照（指明人士配額）的數額已滿後停止，而並未獲邀應考的申請人的申請亦會作廢。

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責任編輯：余思嵐

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