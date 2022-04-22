【Bless講趣史】115歲長壽老翁發明史上第一杯蘿蔔汁　Bless傳承健康之道推冷壓榨汁及HPP技術

▲ Bless傳承冷壓榨汁及HPP技術。（圖片來源:istock）

所有發明家都是生活的觀察者。牛津坐在蘋果樹下被砸，出乎意料地發現了地心吸力；英國商人Norman W. Walker，年輕時曾因情緒問題在法國療養院養病，觀察到女管家批紅蘿蔔時，刀鋒沾濕了大量水份，便靈機一觸，向旁人隨手借了個肉碎機，把另一棵紅蘿蔔榨成歷史上第一杯橙色的「蔬菜汁」。

▲ （圖片由品牌提供）

數十年過後，來到21世紀，Bless成為香港第一家引入冷壓（cold-pressed）技術來榨汁的果汁品牌。比起傳統的榨汁技術，「冷壓科技」更能保存蔬果本身的營養成份，而Bless亦採用超高壓滅菌技術（HPP），在沒有防腐劑或化學加工下，延長每一枝冷壓果汁的保鮮期。

115歲榨汁始祖Norman 因堅持吃蔬果而長壽

Norman W. Walker是歐美蔬果汁倡議運動的「始祖」，著有共11本健康飲食著作。不少傳聞指，他去世時達115歲高齡 （也有傳為100歲），而終始一生，Norman都把長壽的秘訣，建基於自己一手一腳打造的鮮榨蔬果汁生意，以及持之以恆的素食習憤。

「生命的最高法則是『新陳代謝』，」信奉「生機飲食」能淨化身體機能的Norman在他的著作《Raw Vegetable Juices》中寫道，水果中的纖維有助腸道蠕動，可以改善便秘的情況，而便秘是百病之源，「身體中的每個器官、腺體和細胞都會受到結腸狀況的影響。」因此，他在開發自己榨汁飲品生意時，非常注重如何抽取最多蔬果汁液的同時，貯存水果中的膳食纖維。

自從在法國發明蔬菜可以用來榨汁後，Norman便隨家人搬到美國生活，於1930年在加洲開了第一家果汁店。Norman與一名醫生合資開店，而短短數年間，兩人發明了10多款標榜不同營養功效的果汁。致力改善產品質素的Norman，有感坊間具快速旋轉刀片的榨汁機無法溫和地保存蔬果的養分，開始研發起自家的榨汁機來——Norwalk，以研磨機和壓榨機合一的方式，一邊緩慢地磨碎蔬果，一邊壓取新鮮汁液。

Bless冷壓及HPP技術 保留水果中的酵素及色澤

科技日新月異，同樣重視萃取足夠營養的果汁品牌Bless，則採用近年最新穎的冷壓技術（cold-pressed）來榨取果汁。相比起傳統的高速榨汁機，液壓機透過「油壓式」方法萃取果汁，不因刀鋒快速攪動而產生熱力，避免蔬果中的養分被破壞；另外，所有洗淨的蔬果都會在低溫下施以高壓，抑制微生物增長之餘，同時防止水果被氧化，達到保鮮材料的作用。

當蔬果汁被放進樽裝容器後，Bless會採用超高壓滅菌技術（HPP，High Press Processing）來殺菌。HPP是一種新式的食品加工技術，過程中不涉及任何防腐劑或人造香料。首先，生產員會把果汁放入密閉的超高壓容器中，再以相當於海洋最深處的300至600mpa水壓，進行高壓低溫消毒。這比起傳統的巴士德消毒法（paesturization），直接以高溫來短暫加熱果汁，從而殺死當中的微生物，更能保留果汁的原色、原味和營養。

雖然Norman W. Walker在1985年已與世長辭，但他所推祟的「生機飲食」依然在歐美等地廣泛流傳，其中他特別相信酵素是「萬物的生命能量」，能幫助消化及吸收食物，最微小的酵素可存在人體的唾液當中。Bless傳承其中的「生食」概念，在超低溫狀態下以HPP技術殺菌，避免果汁因為加熱超過40.6℃以上，而失去了裡面珍貴的酵素。

內容獲「Bless-您的靚水果專家」授權轉載

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責任編輯：羅嘉欣