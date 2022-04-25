【校長專欄】竹子成長故事對育兒的啟發 從輸在起跑線的春筍長成10米高竹子

▲ 。奮發的孩子是竹子，一直以「勤力是我『密友』」為座右銘。

如果你曾經問過「我付出了，為什麼還沒有回報呢？」那請你不妨看看竹子的成長故事。

中國人對「竹」特別鍾愛。看！宋朝的文豪蘇東坡就有讚頌竹樹的名句：「寧可食無肉，不可居無竹。無肉令人瘦，無竹令人俗。」（《於潛僧綠筠軒》）不僅如此，在中國的傳統文化中，我們稱松、竹、梅為「歲寒三友」，還把梅、蘭、菊、竹合稱作「花中四君子」。

翠竹挺直而立，寧折不彎，清雅脫俗，誠如彬彬的君子。當你置身於一排排參天的竹林時，誰會想到尖尖的春筍，卻原來是輸在起跑線的「小矮人」呢！那又如何？春筍初生的幾年，偏不愛長高，成長總是遲緩的，甚至是沒有變化。老農夫說竹子的成長，跟其他樹木一樣，也是由種子破土開始。

最新影片推介：

然而，竹子發芽後，即使花了三、四年時間，也只像童話裏的「拇指姑娘」一般，長出三厘米的高度。難道竹子天生是個笨小孩麼？絕不！竹子不是沒有成長，而是一個默默耕耘的人，勤勞而不愛出風頭罷了。奮發的孩子是竹子，一直以「勤力是我『密友』」為座右銘，在土壤裏深深地紮根，汲取大地的營養，還不斷地儲備向上的力量。大約是幾年之後，根基都穩固了，竹子便會在短短數月的時間，以每天長高30厘米的速度，長高至超逾10米呢！

竹子告訴我們，人生的修煉是把勤勞當成一種使命：即使當下沒有絲毫的成功感也要矢志不移地勤勞苦幹。常言道：「天道酬勤。」只要我們不辭勞苦，如琢如磨，最終自會等到脫穎而出的一天，生活定會感覺充實滿足，更會創造出屬於自己的生命奇蹟。