【DSE2022】石硤尾有考生確診缺席首科英文科　待身體好轉或往竹篙灣應考 

▲ DSE文憑試開考首日，考生於位於白田的石硤尾廠商會中學應考。 (梁偉榮攝)

2022年中學文憑試（DSE）今日（22日）首日考試，石硤尾廠商會中學一名考生昨晚出現病徵及確診，須到醫院接受治療，校方說正與該學生緊密聯絡，待其身體好轉或協助他到竹篙灣特別試場。

該校校長周修略表示，一名考生昨日確診，因有發燒等病徵正在醫院留醫，校方已安排老師及社工跟進，安撫該考生情緒，待身體好轉會與其商討下一步，或協助他申請到竹篙灣應考。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

周修略又說，校方已向考評局遞交校內考試成績等資料。考評局今年推特別安排，確診或被列密切接觸者的考生可到竹篙灣檢疫中心應考；如考生選擇不到竹篙灣檢疫，可申請成績評估，最高可獲5級。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃悅晴