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【DSE2022】石硤尾有考生確診缺席首科英文科　待身體好轉或往竹篙灣應考 

社會 11:19 2022/04/22

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DSE文憑試開考首日，考生於位於白田的石硤尾廠商會中學應考。 (梁偉榮攝)

2022年中學文憑試（DSE）今日（22日）首日考試，石硤尾廠商會中學一名考生昨晚出現病徵及確診，須到醫院接受治療，校方說正與該學生緊密聯絡，待其身體好轉或協助他到竹篙灣特別試場。 

該校校長周修略表示，一名考生昨日確診，因有發燒等病徵正在醫院留醫，校方已安排老師及社工跟進，安撫該考生情緒，待身體好轉會與其商討下一步，或協助他申請到竹篙灣應考。 

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周修略又說，校方已向考評局遞交校內考試成績等資料。考評局今年推特別安排，確診或被列密切接觸者的考生可到竹篙灣檢疫中心應考；如考生選擇不到竹篙灣檢疫，可申請成績評估，最高可獲5級。 

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記者：黃悅晴

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