【明日戰記】呼籲少吃肉多吃素減碳排放　梁榮武：打風引發水浸將成常態

▲ 前香港天文台助理台長梁榮武呼籲愛護地球。

由古天樂與劉青雲主演、投資總額達4.5億元的科幻動作電影《明日戰記》以未來為背景，講述因為人類過度消耗和戰爭，令空氣嚴重污染，食水及糧食匱乏，藉此反思環保問題。

適逢今日（4月22日）是「4.22世界地球日」，《明日戰記》邀香港氣象學家、前香港天文台助理台長梁榮武，透過對電影故事背景談談可怎樣減輕氣候危機。

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梁榮武在訪談中提及，目前世界已出現很多由極端天氣引起的災難，包括嚴重的風災、旱災、水浸、大型山火等，問題只是在未來惡化的程度：「若然情況只有《明日戰記》描述的一半壞，情況就已經很差了，因為人類的生活質素已經完全消失。」

他進一步解釋：「氣候系統中，一個系統的崩潰，會引發骨牌效應，造成其他系統的崩潰，而『臨界點』是科學家不能掌握的變數，當環境損害到達了『臨界點』，就會引起很大的創傷和破壞，到時我也不敢想像後果，在《明日戰記》中出現的情節，就真的有可能會發生。」

▲ 《明日戰記》

打風水浸成常態

香港雖然氣候溫和，沒有嚴重的天災，但在氣候危機中也不能獨善其身：「香港倚賴不同地方輸入糧食，萬一那些國家受災而影響食物供應，香港也會受到衝擊。」

梁榮武指，香港亦面臨愈來愈熱的威脅：「目前夏季有酷熱天氣，即是超過攝氏33度的日子，由過去的每年約10日增至40、50日，對一些長期病患如有呼吸系統及心臟問題的人造成威脅。」

他分析指：「18年的颱風『山竹』令大家猶有餘悸，但未來香港人要有心理準備颱風會愈來愈強，雨水會愈來愈多，又因為全球海平面上升，打風會引發水浸將成為常態。」

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愛護大自然

要減輕氣候危機帶來的威脅，梁榮武建議大家以「應駛得駛」為大原則，減少浪費：「香港有很完善的集體運輸系統，大家可以減少駕駛，多些使用公共交通工具；減少坐飛機外遊，可以轉為在本地旅遊，發掘香港美麗的一面，減少吃肉，多吃素，也能減少碳排放。」

當中最重要，提升對大自然的愛護之心：「例如疫情期間，很多人會去露營，如果在草地上生火煮食，泥土裡面的有機碳和養分在土地被燒過後會變得無用，如果不幸引起山火，損害就更大。」