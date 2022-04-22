  • 26°C
香港時間 : 2022422日 (週五) 12:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 金宵大廈2 超市大搜查 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【泰國解封】KKday聯乘泰旅局合作　推7折泰國旅遊現金券+優惠價活動

休閒消費 11:47 2022/04/22

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 金宵大廈2 超市大搜查 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

泰國熱門旅遊勝地布吉，早已開放給旅客入境。（相片來源：KKday）

「泰」耐冇去泰國旅行，相信大家也很掛念當地景點和美食。KKday聯乘泰國政府旅遊局香港辦事處（泰旅局），介紹泰國第一手最新資訊、特色景點及超抵買旅遊產品，並以7折推出「泰國旅遊現金券」，讓大家為泰國之旅作好準備。

泰國海島水質清澈，KKday精選活動有尼莫島浮潛一日遊。（相片來源：KKday）

現時泰國已全面開放邊境，允許全球旅客到訪，已接種疫苗者更加免隔離入境，現在是時候計劃定。

由即日起，預購KKday泰國旅遊現金券，可以$70購買價值$100的泰國旅遊現金券。隨心選購KKday活動主頁內精選泰國旅遊產品，包括海島一日遊、景點門票、水療體驗、交通服務、SIM 卡等，均可使用旅遊現金券，每張訂單僅可使用1張現金券，有效期至2025年12月31日。

清萊一日遊套票，遊覽黑廟、白廟及長頸族部落，使用KKday現金券後只需$420即可訂購。（相片來源：KKday）

稍後KKday將公佈贏取HK Express 贊助的香港來回泰國布吉免費機票方法，泰旅局更於6月25日，於長沙海邊民園My Seaside Park舉行「泰國營Thaication」，屆時將有不少驚喜活動，重燃大家對旅遊和泰國的熱情。

詳情可密切留意泰旅局全新香港版繁體中文網站（www.amazingthailand.hk），登記成為會員，可尊享額外折扣及早鳥優惠。

曼谷做Spa也有優惠，Divana Scentuara Spa 泰式按摩體驗，享用100分鐘暹羅按摩 ，折後只需$378。（相片來源：KKday）

「AMAZING #Thaication」活動主頁：https://www.kkday.com/zhhk/promo/hkxth?cid=9429

記者：張頌婷

相關文章

【我要去旅行】日本國家旅遊局網上推出　免費戶外主題電子旅遊書【內附連結】
12:52 2022/03/25
【我要去旅行】日本國家旅遊局網上推出　免費戶外主題電子旅遊書【內附連結】
【綫上本地遊】實體導賞變網上虛擬遊　首創四川熊貓、外籍老師英語團【內附連結】
10:58 2022/04/04
【綫上本地遊】實體導賞變網上虛擬遊　首創四川熊貓、外籍老師英語團【內附連結】
【芬蘭潮什麼】梁芷珮玩盡塔林+圖爾庫　Christy大歎朱古力Massage　
12:10 2022/04/07
【芬蘭潮什麼】梁芷珮玩盡塔林+圖爾庫　Christy大歎朱古力Massage　

你可能感興趣

【我要去旅行】日本國家旅遊局網上推出　免費戶外主題電子旅遊書【內附連結】
12:52 2022/03/25
【我要去旅行】日本國家旅遊局網上推出　免費戶外主題電子旅遊書【內附連結】
【綫上本地遊】實體導賞變網上虛擬遊　首創四川熊貓、外籍老師英語團【內附連結】
10:58 2022/04/04
【綫上本地遊】實體導賞變網上虛擬遊　首創四川熊貓、外籍老師英語團【內附連結】
【芬蘭潮什麼】梁芷珮玩盡塔林+圖爾庫　Christy大歎朱古力Massage　
12:10 2022/04/07
【芬蘭潮什麼】梁芷珮玩盡塔林+圖爾庫　Christy大歎朱古力Massage　
旅遊資訊 著數優惠 泰國 機票 布吉

最高瀏覽

【移英生活】兒子上學因一句話涉種族歧視遭老師警告　林子博：人與人之間應多點同理心
11:55 2022/04/21
【移英生活】兒子上學因一句話涉種族歧視遭老師警告　林子博：人與人之間應多點同理心
【超市大搜查】長期攝入鎘可致慢性中毒腎結石　5款通過重金屬測試不含鎘安全大米
12:15 2022/04/21
【超市大搜查】長期攝入鎘可致慢性中毒腎結石　5款通過重金屬測試不含鎘安全大米
【移民抉擇】夫妻月入10萬想帶4歲仔移民　港爸憂人工大減︰放唔低香港份糧
16:34 2022/04/21
【移民抉擇】夫妻月入10萬想帶4歲仔移民　港爸憂人工大減︰放唔低香港份糧