【泰國解封】KKday聯乘泰旅局合作　推7折泰國旅遊現金券+優惠價活動

▲ 泰國熱門旅遊勝地布吉，早已開放給旅客入境。（相片來源：KKday）

「泰」耐冇去泰國旅行，相信大家也很掛念當地景點和美食。KKday聯乘泰國政府旅遊局香港辦事處（泰旅局），介紹泰國第一手最新資訊、特色景點及超抵買旅遊產品，並以7折推出「泰國旅遊現金券」，讓大家為泰國之旅作好準備。

▲ 泰國海島水質清澈，KKday精選活動有尼莫島浮潛一日遊。（相片來源：KKday）

現時泰國已全面開放邊境，允許全球旅客到訪，已接種疫苗者更加免隔離入境，現在是時候計劃定。

由即日起，預購KKday泰國旅遊現金券，可以$70購買價值$100的泰國旅遊現金券。隨心選購KKday活動主頁內精選泰國旅遊產品，包括海島一日遊、景點門票、水療體驗、交通服務、SIM 卡等，均可使用旅遊現金券，每張訂單僅可使用1張現金券，有效期至2025年12月31日。

▲ 清萊一日遊套票，遊覽黑廟、白廟及長頸族部落，使用KKday現金券後只需$420即可訂購。（相片來源：KKday）

稍後KKday將公佈贏取HK Express 贊助的香港來回泰國布吉免費機票方法，泰旅局更於6月25日，於長沙海邊民園My Seaside Park舉行「泰國營Thaication」，屆時將有不少驚喜活動，重燃大家對旅遊和泰國的熱情。

詳情可密切留意泰旅局全新香港版繁體中文網站（www.amazingthailand.hk），登記成為會員，可尊享額外折扣及早鳥優惠。

▲ 曼谷做Spa也有優惠，Divana Scentuara Spa 泰式按摩體驗，享用100分鐘暹羅按摩 ，折後只需$378。（相片來源：KKday）

「AMAZING #Thaication」活動主頁：https://www.kkday.com/zhhk/promo/hkxth?cid=9429

記者：張頌婷