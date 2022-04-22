【泰國解封】KKday聯乘泰旅局合作 推7折泰國旅遊現金券+優惠價活動
休閒消費 11:47 2022/04/22
「泰」耐冇去泰國旅行，相信大家也很掛念當地景點和美食。KKday聯乘泰國政府旅遊局香港辦事處（泰旅局），介紹泰國第一手最新資訊、特色景點及超抵買旅遊產品，並以7折推出「泰國旅遊現金券」，讓大家為泰國之旅作好準備。
現時泰國已全面開放邊境，允許全球旅客到訪，已接種疫苗者更加免隔離入境，現在是時候計劃定。
由即日起，預購KKday泰國旅遊現金券，可以$70購買價值$100的泰國旅遊現金券。隨心選購KKday活動主頁內精選泰國旅遊產品，包括海島一日遊、景點門票、水療體驗、交通服務、SIM 卡等，均可使用旅遊現金券，每張訂單僅可使用1張現金券，有效期至2025年12月31日。
稍後KKday將公佈贏取HK Express 贊助的香港來回泰國布吉免費機票方法，泰旅局更於6月25日，於長沙海邊民園My Seaside Park舉行「泰國營Thaication」，屆時將有不少驚喜活動，重燃大家對旅遊和泰國的熱情。
詳情可密切留意泰旅局全新香港版繁體中文網站（www.amazingthailand.hk），登記成為會員，可尊享額外折扣及早鳥優惠。
「AMAZING #Thaication」活動主頁：https://www.kkday.com/zhhk/promo/hkxth?cid=9429
記者：張頌婷