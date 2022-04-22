【體罰管教】8歲仔不懂背乘數表拒抄寫　港爸自爆體罰：藤條都打斷幾支

▲ 港爸自爆5歲起體罰兒子。

虐兒個案一宗都嫌多！近日網上流傳數張截圖，有關一名港爸多年來在社交平台更新如何以體罰管教兒子，例如不肯抄寫就以藤條教訓，更稱「fit fit都打斷幾支」，甚至多次以「牠」來形容兒子，直言「不聽話時就是『牠』」，其言論引起大批網民關注。

Facebook專頁「防止青年被殺協會 Association for Preventing Youth Soc-icide」昨日（21日）上載一名港爸的facebook帖文截圖，寫下其體罰8歲兒子的過程，呼籲網民向防止虐待兒童會舉報虐兒個案。根據截圖內容，港爸表示，早前教兒子乘數表，兒子不懂得背誦，他起初沒有罵兒子，但就要求兒子抄寫，兒子拒絕抄，坐著一路哭泣。港爸於是拿起藤條體罰，

fit fit （藤條）都打斷幾支，他又嘔又哭。終於坐埋枱，抄乘數表，但他不停玩表（錶），我立即除佢隻表（錶），用凳（櫈）打爛佢。他又哭了，我老婆勁鬧我。

以「牠」稱呼兒子

港爸其後更以「牠」來形容兒子，「我話牠為了搞隻智能表（錶），又搞你iPad、又搞我電話，又唔聽我話，又唔讀書」。港爸表示，自己罵兒子的不是不懂乘數表，而是態度。他認為，這數年太太寵壞了兒子，覺得自己要非常惡地教好他，否則「他一世完了」。

目前港爸已將相關帖文刪除，不過從他過往的帖文可見，體罰兒子及言語暴力並非首次，而是持續數年，他更在留言中自爆在兒子5歲起就開始體罰。其中在今年4月16日，他要求兒子抄寫「弟子規」，但兒子不肯寫，他就罵兒子「垃圾」，更要求兒子全日不停抄，太太求情他連太太也罵，

冇辨法了，阿仔必成大垃圾。她不肯教仔，也不俾我教仔。每次我發惡鬧仔，她就阻止我，又話頭痛、又嘔、又血壓高、又爆血管、又話我破壞和諧、又話我冇事搵嘢嘈。

最新影片：

斥老師沒有認真教仔

而在去年3月6日的帖文中，他表示，兒子要考中文，太太著他幫兒子溫習，但兒子不肯抄寫，加上與太太意見不合，在家中大吵大鬧，

鬧到我聲都冇了，fit fit 都斷了兩支。我落街買了很多fit fit。

文中他亦多次以「牠」來形容兒子，斥責兒子不懂寫字，而是在「畫」字，要教他正確的筆順和寫法。他又認為兒子的老師是「人渣」，只為出糧，沒有認真教導兒子。在又罵又打的情況下，兒子花了3小時抄了5次課文，

現在叫牠抄課文表面是罰抄。實際是訓練手指及肌肉，及寫中文字的法則。如果不練習，要牠識寫字根本是妄想。

港爸多次責怪太太不懂教仔，又阻住他教，例如港爸叫兒子溫習，太太卻叫兒子飯後再溫，又形容兒子不溫習是「垃圾」，

剛食飯，我又罵老婆，你以前唔讀書，都唔好訓練阿仔做垃圾。做事就是要集中、不停做，唔夠時間就瞓少啲、玩少啲……牠說：『你很成功嗎？點解你唔死」。我發大火，不停打牆、打自己個頭，大叫點解我唔死。

網民批港爸摧毀童年

帖文引來大批網民熱論，網民問港爸為何用「牠」來叫自己的兒子，港爸表示，「唔聽話就是牠」。有網民質疑，是否要打到兒子變成「它」才滿意。有不少網民都認為港爸疑有精神問題，會摧毀小朋友的童年。點擊睇更多網民留言：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加︰https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳