【春夏食療】腹部肥滿鬆軟是濕重徵狀　中醫推薦2款健脾袪濕食療【內附食譜】

▲ 濕氣重除了跟居住地方的氣候、地形等有關的外濕之外，亦有與個人體質有關的內濕。

隨著初夏來臨，又是時候迎來下雨天的日子。基督教聯合那打素社康服務中醫師吳紫嫦提醒，在此空氣濕潤的時節，加上港人經常出入冷氣地方，時冷時熱，除了準備外套作不時之需外，也要慎防濕氣重，免得傷及脾胃。

四、五月正值春夏交替的季節，不穩定的氣候特別容易影響健康。特別是香港為沿海地區，在夏季來臨時濕氣更重，若常常感到疲倦，一副病懨懨的樣子，吳紫嫦醫師指這有可能是濕邪侵襲人體，傷及脾胃。

▲ 濕重多見於身形肥胖之士，有着腹部肥滿鬆軟之特徵。(iStock圖片)

辨別濕重體質

基於「脾主四肢」，當濕氣過重干擾了脾胃功能，會令人覺得身體四肢特別沉重疲倦，不願活動。同時亦有可能出現晨起倦怠之情況，總感到睡不夠無精神。情況嚴重者甚至會出現食慾減退、大便溏瀉等症狀。

吳醫師見不少人將濕氣和濕熱混淆。「濕氣過重，鬱久化熱，則會出現濕熱情況。」濕熱多表現在濕氣重的基礎上，會出現一系列熱氣症狀，如心煩急躁，口乾口苦，大便黏滯不爽、尿色深黃等症狀。

在健脾祛濕之前，先要對症下藥。濕氣重除了跟居住地方的氣候、地形等有關的外濕之外，亦有與個人體質有關的內濕。吳醫師建議可根據個人形體特徵、飲食習慣等方面，以簡單判斷自己是否屬於濕重體質。

▲ 當濕氣過重干擾了脾胃功能，會令人覺得疲倦，提不起精神。(iStock圖片)

一般而言，濕重多見於身形肥胖之士，特別是腹部顯得肥滿鬆軟，而臉部油脂分泌亦較多，汗水多又黏。吳醫師補充：「喜歡甜食及凍飲，或是平素缺乏運動的人士，易出現濕重情況。」都市人長期處於冷氣房，又常喝凍飲、吃生冷食物，完全跟中醫的「胃喜溫不喜涼」背道而馳，自然對脾胃影響較大。

脾胃虛弱致濕重

吳醫師指，人體的氣血、五穀營養，都需要依靠脾胃來吸收運化。若長期進食生冷食物，會使胃黏膜下血管收縮，黏膜層變薄，衍生黏膜水腫和糜爛之情況，甚至會形成慢性胃炎。「當脾胃虛弱時，便不能運化水濕，又會再因體內累積太多代謝不掉的濕氣，加重影響脾胃的功能，以致形成惡性循環。」可見當身體滯留多餘水份，未能自然排出時，便有機會出現濕氣重的問題。

吳醫師強調，因身體滯留多餘水份引致的濕氣重，並非喝太多水所致。「多喝溫水，可讓水份稀釋，加強循環代謝，令體內的代謝廢物、多餘水份等透過流汗、大小便等方式排出體外。」

正所謂「四季脾旺不受邪」，日常要注意養護脾胃，如戒吃生冷食品，若濕氣重的情況未有改善，可以多做運動來加強體質。吳醫師說：「濕重人士愈是不愛運動，體內淤積的濕氣就愈多，久而久之，導致濕重困脾，引發一系列的症狀。」另外也要戒掉貪涼睡地板，或是避免淋雨、穿濕衣服等令人體濕氣加重的情況。

▲ 凍飲對脾胃影響較大，有可能加重身體濕重情況。(iStock圖片)

少酸多甜調養脾臟

在飲食方面，吳醫師建議可以多吃熱粥調養脾胃，如扁豆花淮山薏米粥。「平時飲食應少吃酸味，多吃甜味，以養脾臟之氣。」要說祛濕的食物，薏米是首選。《神農本草經》便指薏米是「久服輕身益氣」，有健脾袪濕、利水袪水腫的作用。至於平時常見的竹蔗茅根水，亦是祛濕的好選擇，因茅根有清熱利尿、袪水腫之功效。而性質平和的黑豆，特別適合濕氣重、手腳冰冷和虛寒體質的女士食用，如用作沖泡黑豆水，便可有效祛濕、增加新陳代謝等。另亦可多吃蓮子、淮山、白扁豆等，以健脾袪濕。

▲ 薏米有健脾袪濕、利水袪水腫的作用。(iStock圖片)

健脾祛濕食療

一、扁豆花淮山薏米粥

材料：扁豆花9g、淮山30g、生熟薏苡仁各20g、白米適量、瘦肉適量

功效：健脾和胃化濕

做法：

1.薏苡仁、扁豆花、白米洗淨稍浸泡。

2.淮山洗淨切成條狀。

3.以上材料加瘦肉、清水煮1小時，加鹽調味即可。

二、茯苓豬骨湯

材料：茯苓30g、南北杏9g、黨參30g、豬骨1斤、佛手瓜2個

功效：益氣健脾、潤肺安神

做法：

1.把豬骨洗淨，滾水清洗後備用。

2.茯苓、黨參、南北杏洗淨備用，佛手瓜切件。

3.把以上材料加入熱水中，大火水滾後，轉文火煮90分鐘，加鹽調味即可。

記者︰劉妙賢