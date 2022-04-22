【狗隻領牌】漁護署加強抽查狗隻牌照籲狗主盡早辦理　一文看清申請手續與須知

▲ 漁護署加強抽查狗隻牌照籲狗主盡早辦理，違者最高可被罰1萬元。(資料圖片)

為提高狗主為狗隻辦理有效狗隻牌照的意識，漁農自然護理署（漁護署）今日（22日）宣布，由下星期一（25日）起，該署將在多個狗隻聚集的公眾地方定期進行狗隻牌照抽查行動。



漁護署發言人說，巡查期間，漁護署人員如發現任何狗隻未領有有效的狗隻牌照，會向其畜養人發出書面要求，要求該畜養人7天內為狗隻申領或續領牌照，並到指定的本署動物管理中心向人員出示有效的狗隻牌照。漁護署會向違反要求的狗隻畜養人採取執法行動。



根據《狂犬病規例》（第421A章），所有超過5個月大的狗隻都必須領有牌照，狗隻亦須其後每隔不超過3年續牌，違例者一經定罪最高可被判罰款1萬元。發言人提醒狗隻畜養人應每3年帶同狗隻，到獸醫診所或漁護署轄下的動物管理中心，續領狗隻牌照。

申請手續

根據漁護署網頁，狗主可攜同狗隻前往漁護署轄下各狂犬病防疫注射及發牌站，或分區動物管理中心，替狗隻注射預防狂犬病疫苗及領牌；有關服務無需預約。為方便署方處理申請，須向動物管理中心職員提供有關的申請參考編號。

在繳付牌照費用後即可取得牌照，狗主亦可以於網上申請狗隻牌照，遞交申請後，於14天內攜同狗隻前往所選擇的動物管理中心，替狗隻注射預防狂犬病疫苗及辦理牌照事宜，否則，申請將會被取消。

狗主亦可攜帶狗隻前往愛護動物協會或獲認可的私人獸醫診所，替狗隻注射預防狂犬病疫苗及植入晶片，日後診所會代申請人向漁護署申請狗隻牌照，然後再將牌照郵寄到府。此外狗主亦可親身到診所領取牌照；獸醫會以服務性質釐定收費。

常見問題

申領/續領狗牌時需要帶些甚麽？

答：你的狗隻、你的身份證、每隻狗隻現金$80的牌照費、舊的狗牌（續領狗牌才需要）。

如我的狗隻生病/正在服藥/懷孕/剛分娩，牠可以接受疫苗注射嗎？

答：如你對狗隻的健康有顧慮，建議你在狗隻接受預防狂犬病疫苗注射前先徵求註冊獸醫的意見。

若家裡的狗隻是登記在另一位家庭成員下，我可以為牠申請續領狗牌嗎？

答：你可以替其他人申請續領狗牌。在此情況下，你除了需要帶備問題3所列出的各項外，你亦需要提供登記狗主的授權書及其身份證副本。如登記狗主已故，你需要提供狗主的死亡證副本及與新狗主的關係證明副本（如出世紙、結婚證書）。

我在街上發現一隻狗，我想養牠。我可以為牠申請狗牌嗎？

答：由於狗隻可能是別人的失犬，你應在辦公時間盡快帶同狗隻到漁護署任何一間動物管理中心以查核狗隻的身份。

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責任編輯：陳麗娜