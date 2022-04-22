【360秒人生課堂】入行30年未帶母親參觀電視城　戴耀明獲譚俊彥助圓夢流男兒淚

▲ 戴耀明感動譚俊彥助圓夢！

有「無綫御用傻人」之稱的戴耀明於昨晚播映的《360秒人生課堂》裡分享入行30年辛酸。小明感激媽媽支持自己，但一直遺憾未能帶媽媽遊電視城，而節目更為小明送上驚喜，安排小明好友譚俊彥帶戴媽媽參觀電視城的古裝街，令小明感動到喊出來，這個彩蛋實在令人動容。

戴耀明昨晚於《360秒人生課堂》訴說加入演藝團的悲與喜，演活小人物角色的他曾被嘲諷為茄哩啡，他說著：「某夜去蘭桂芳蒲，有個大隻佬走過來大聲叫：『死茄哩啡』，我在想，原來做了10年，比人感覺依然是茄哩啡，還要加個死字。」

【360秒人生課堂】入行多年屢被嘲諷 綠葉王戴耀明：我唔係茄哩啡

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一度情緒失控

小明續說：「有一日去飲茶，有一個和藹可親的婆婆走過來說『你是否無綫那個茄哩啡?？心想又茄哩啡?我內心又一沉，阿婆話:『你專做壞人的，但你真人靚仔一些，黎耀祥也做好多年才捱出頭來。你比心機呀。』那刻個心好溫暖。」

戴耀明續說父母出身草根，對他沒太多要求，在11年前戴父過世，令戴耀明十分傷心：「當時我的情緒......一度懷疑自己有精神失常，剛好TVB找我演《鐵馬尋橋》，劇中大大量喊戲，拍攝時我場話喊就喊，好似開水喉一樣。」

結果小明的演出獲外界讚賞，不過他感慨說：「原來做演員是需要有經歷，但坦白講，如果爸爸過世這經歷，讓我從頭揀過的話，我寧願沒有。」

▲ 戴耀明跟媽媽感情要好。

屢被母親催婚

說到媽媽很疼錫自己，戴耀明透露親媽在30年前，以2千幾蚊買部電腦給他，小明說：「之後發現她那個月吃齋粉齋麵，吃足一個月。」

戴耀明更透露媽媽催婚的原因，小明說：「阿媽叫我快點成家立室，阿媽話如果突然兩腳一伸時，你又突然在TVB拿到不知甚麼獎時，回到家一個人戇居居，沒人跟你分享，阿媽到時最多變成飛蛾對你笑一笑，你也不知道啦。」

譚俊彥做導賞員

小明更說：「近日有人說我像某超人，阿媽即問我，會不會將來荷里活找你拍電影，屆時記住帶阿媽去見識下，我聽完很慚愧，慚愧就並非不能帶阿媽去荷里活，原來做了幾廿年，帶阿媽返電視城參觀的機會都沒有。」

節目組為戴耀明送上窩心驚喜，原來早前找來其好友兼視帝譚俊彥做導賞員，帶住戴媽媽參觀電視城古裝街，席間更播出參觀片段，看到片段的戴耀明感到意外和驚喜，更感動到流下男兒淚來。

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得人恩果千年記

現已為視帝譚俊彥不忘當年初加入大台時，戴耀明對他的幫忙，譚俊彥回憶：「我嗰時啱啱嚟TVB，個個都唔識，佢成日照顧我，最緊要大家照顧大家。有時我有啲戲唔明白，我都會打畀佢。」

另外，續稱當年二人收工時會一齊返屋企，連戴媽媽都記得譚俊彥曾駕車載兒子收工回家。

原來譚俊彥與戴媽媽早於後台欣賞戴耀明演講，譚俊彥更為好友直流眼淚，與戴媽媽一起哭不停，之後再將戴媽媽帶上台並向戴耀明送上擁抱，場面感人。

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笑言兒子醜樣

其後戴媽媽接受訪問，被問到是否全部兒子的劇集均會觀看，她坦言並非全部，戴媽媽笑說：「做衰仔嗰陣、唔係好想睇」，令全場爆笑。

當問及覺得兒子做戲點？戴媽媽說：「他扮衰嘢就似，好嘢就好少，希望無綫監製給他演好人角色，不要只是打劫和做壞人。」

戴媽媽坦言對於兒子捱了多年，最大心願是兒子能夠獲得肯定：「攞甚麼獎都可以，有獎攞就得，但不要太強求呀，他的樣子又衰又醜樣，我講老實話吖。」