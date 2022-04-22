【金宵大廈2】湯洛雯拋低女神包袱演花癡追星族獲讚　李施嬅陳山聰主線愈見精彩

▲ 湯洛雯和郭子豪演出被讚賞！

TVB劇集《金宵大廈2》正在熱播中，昨晚（4月21日）播出的單元七《OPPA（下）》，劇情講述「追星族」黎倩儀（湯洛雯飾），頭號偶像是來自韓國的Kim（郭子豪飾）因酗酒星途告急，連人型紙板亦被丟棄。

倩儀見狀即將紙板Kim帶回家，後因「金宵」效應紙板Kim變成會走動，並與倩儀共度了不少歡樂甜蜜時光，紙板Kim更因倩儀對偶像的無私付出動了真情，就在二人過得開心之際，真人Kim突然出現並指責倩儀破壞其退隱大計，為了令倩儀開心，紙板Kim犧牲自己掉入大海為真人Kim圓夢，結局滲著淡淡的傷感，但又帶點暖意。

雖然《OPPA》並非劇迷認知的金宵Style，但由於題材甜蜜輕鬆又帶點奇幻，仍贏得不少正評，又指金宵主題係借靈異反映香港現實問題。

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劇情反映追星心態 湯洛雯和郭子豪演出被讚賞

至於監製阿細受訪時指《OPPA》某程度是想反映追星者的心態：「追星族無論偶像發生咩事，都會諗好多理由去保護同成就佢。同埋有個位幾得意，有同事做過Research話韓劇入面嘅男、女主角，基本上都唔去廁所，我就加埋入套劇入面，希望大家有共鳴啲。」

至於演技一直備受爭議的湯洛雯，在《OPPA》的演出可謂脫胎換骨，豁出去放下靚女包袱的靚湯，無論是肉緊追星樣、驚嚇樣、花癡樣均充份掌握喜劇節奏，難怪獲網民大讚。而郭子豪的演出同樣備受讚賞，網民指他靚仔有型，並大讚他適合演搞笑角色。

▲ 佢同郭子豪都幾有CP感。

劇情漸入戲肉

網民對於主線漸入戲肉亦大表興奮，尤其第十三集結尾部分，Ella（李施嬅飾）與Joey（陳山聰飾）分別在靚寶及貓波引領下，在金宵大廈後樓梯間一個向上走、一個向下走。雖然二人身處不同空間，但隨著一低一高愈走愈近，「共感」亦漸告強烈；最終二人在隔開兩個世界的鏡子前相遇，更跨越空間情深接觸。由於該幕節奏、畫面及音樂均十分浪漫，還帶點懸疑淒美，網民點評讚好謂：「樓梯畫面拍得好正」、「場Ending戲真係拍得好好」、「主線愈嚟愈正」。

對於施嬅不用靠造型，單憑神情語氣已令觀眾輕易區分Ella、Lydia及女精神病醫生，網民亦讚不絕口：「李施嬅真係好畀心機，好多唔同造型、聲線加微表情。至於山聰則有網民認為他演繹Joey和Maurice分別不大；對於網民的疑惑，監製表示：「兩個角色造型望落冇乜大分別係另有原因嘅，大家睇落去就會明，我覺得山聰做得好。」

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