【飲食速遞】$199任選2道莆田哆頭蟶菜式 預定母親節套餐享88折優惠
莆田推出9款哆頭蟶菜式，任選2道只需$199（平均每道低於$100/例）。當中包括連續5年銷量冠軍的鐵板鹽焗蟶、辣炒蟶子、紅菇蟶湯及福建老酒焗海蟶等。適逢母親節，更推出莆田母親節套餐，星期一至四惠顧更可享有88折優惠。
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9種風味 $199任選2道
鐵板鹽焗蟶($119/例)
連續5年銷量冠軍，保留哆頭蟶的鮮美原味，花椒點綴其中，帶出獨特香氣。
紅菇蟶湯($129/例)
將紅菇與哆頭蟶共融一爐，鮮美大大升級，烹調全程就在桌邊現煮。鮮紅的湯色源於紅菇本身營養豐富的天然色素。
辣炒蟶子($119/例)
全新菜式，爆香的四川乾辣椒搭配傳統薑蔥蒜，濃重的醬汁中仍保留蟶子的鮮味。
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福建老酒焗海蟶($119/例)
哆花雕酒激發出蟶肉本身的鮮甜，蟶肉吸飽了湯汁，酒香四溢。
夏日冰爽酒糟蟶($99/例)
是莆田人喜愛的涼菜做法，酒糟帶有淡淡酒香，味道悠長。
莆田農家蟶溜湯$129/例
以莆田特色的烹調手法“溜”，用純地瓜粉包裹食材保持其脆嫩度，並加入白醋及胡椒粉提鮮。
蒜蓉蒸海蟶($119/例)
將蒜蓉均勻地撒在每一片蟶肉上，是不能錯過的經典吃法。
蟶炒金黃蛋($119/例)
雞蛋和蟶肉的完美結合，每一口都能吃到肥美的蟶肉。
椒鹽哆頭蟶($129/例)
外酥內軟，一口咬下蟶肉肥嫩，配酒最適合。
堂食及到店自取優惠詳情
- 凡點選2道哆頭蟶菜式 (例份)，可享優惠價$199/2 道
- 2道菜式優惠適用於堂食 及 到店自取( OpenRice 及莆田預訂網頁除外)
- 供應期至2022 年7月31日
- 此優惠只適用於點選2 道不同款之例份哆頭蟶菜式
母親節哆頭蟶套餐
套餐設2 位、4 位、6位、8 位及10 位餐，預訂星期一至四惠顧更可享有88折優惠。
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責任編緝：王明芳