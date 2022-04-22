【飲食速遞】$199任選2道莆田哆頭蟶菜式　預定母親節套餐享88折優惠

▲ 莆田推出$199任選2道哆頭蟶菜式。(圖片由品牌提供)

莆田推出9款哆頭蟶菜式，任選2道只需$199（平均每道低於$100/例）。當中包括連續5年銷量冠軍的鐵板鹽焗蟶、辣炒蟶子、紅菇蟶湯及福建老酒焗海蟶等。適逢母親節，更推出莆田母親節套餐，星期一至四惠顧更可享有88折優惠。

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9種風味 $199任選2道

鐵板鹽焗蟶($119/例)

▲ 鐵板鹽焗蟶。(圖片由品牌提供)

連續5年銷量冠軍，保留哆頭蟶的鮮美原味，花椒點綴其中，帶出獨特香氣。

紅菇蟶湯($129/例)

將紅菇與哆頭蟶共融一爐，鮮美大大升級，烹調全程就在桌邊現煮。鮮紅的湯色源於紅菇本身營養豐富的天然色素。

辣炒蟶子($119/例)

全新菜式，爆香的四川乾辣椒搭配傳統薑蔥蒜，濃重的醬汁中仍保留蟶子的鮮味。

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福建老酒焗海蟶($119/例)

哆花雕酒激發出蟶肉本身的鮮甜，蟶肉吸飽了湯汁，酒香四溢。

夏日冰爽酒糟蟶($99/例)

是莆田人喜愛的涼菜做法，酒糟帶有淡淡酒香，味道悠長。

莆田農家蟶溜湯$129/例

以莆田特色的烹調手法“溜”，用純地瓜粉包裹食材保持其脆嫩度，並加入白醋及胡椒粉提鮮。

蒜蓉蒸海蟶($119/例)

將蒜蓉均勻地撒在每一片蟶肉上，是不能錯過的經典吃法。

蟶炒金黃蛋($119/例)

雞蛋和蟶肉的完美結合，每一口都能吃到肥美的蟶肉。

椒鹽哆頭蟶($129/例)

外酥內軟，一口咬下蟶肉肥嫩，配酒最適合。

堂食及到店自取優惠詳情

凡點選2道哆頭蟶菜式 (例份)，可享優惠價$199/2 道

2道菜式優惠適用於堂食 及 到店自取( OpenRice 及莆田預訂網頁除外)

供應期至2022 年7月31日

此優惠只適用於點選2 道不同款之例份哆頭蟶菜式

母親節哆頭蟶套餐

▲ 母親節哆頭蟶套餐。(圖片由品牌提供)

套餐設2 位、4 位、6位、8 位及10 位餐，預訂星期一至四惠顧更可享有88折優惠。

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責任編緝：王明芳