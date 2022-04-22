【喪子還債】好爸爸借百萬救治兒子　日打3份工還債11年： 不能賴人家一分錢

▲ 陸金紅仍然努力在清還債務。

江蘇一名66歲人父，為了給兒子醫病問親友借了逾80萬人民幣（約港幣100萬元）醫療費用，可惜兒子最終因白血病於11年前去世，他惟有日做3份工作，早上打鐵，晚上做2份保安去還清債務，歷時11年。不過目前為止只是清還一半債務，還剩下40多萬人民幣未清還，他表示雖然已經66歲，但他堅持要清還債務，表示「不能賴人家一分錢，千方百計都要還，差一釐都要還。」消息傳開後，網友被他的堅持感動，更有人發起捐款幫助他早日清還債務。

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據內地傳媒指，江蘇男子陸金紅，育有一名兒子，兒子學成畢業後回鄉找到一份工作，且娶妻生女、組成家庭，陸金紅以為可以享清福弄孫為樂，但卻傳來噩耗，11年前他時年26歲的兒子，就在其女兒8個多月時，因高燒不退被檢查出罹患白血病，全家人為了幫他治病，不但散盡了家產，更向親友借下80多萬人民幣醫療債務，治療費用總額更高達百萬元人民幣，不過最終兒子都是病逝，而媳婦在兒子病逝後離家，留下年幼的孫女。

經歷喪子之痛後，當時55歲的陸金紅擔起了養活老伴和孫女重任，他還要靠自己償還80多萬元債務。

▲ 陸金紅現在擔任清潔工。（極目新聞）

陸金紅辦過兒子喪禮後，日打3份工還債，他說：「那時家裏已經全部被掏空了，連吃飯都困難。」他早上打鐵，晚上做2份保安，長達11年，如今他因為身體因素改當清潔工，妻子則是接家庭代工貼補家用，他坦言現在已經清還了一半債務內心有稍微舒暢一點，剩下的一半無論如何都會想盡辦法賺錢還清。

面對巨額債務，陸金紅沒有自暴自棄、聽天由命，反而積極還債，事件被報道後，網友紛紛被他的堅持所感動，更有人發起捐款幫他早日還清債務。

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責任編輯：王明芳