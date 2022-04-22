【垃圾堆積】市民浪茄灣露營後丟棄大量垃圾柴枝 清潔工友清理過百袋垃圾

▲ 市民浪茄灣露營後丟棄大量垃圾柴枝，清潔工友清理過百袋垃圾。

過去復活節假期有大量市民前往露營，不少地方都出現有大量垃圾被棄置的情況。有網民在Instagram分享見聞，指日前前往浪茄灣時，發現有市民露營後無手尾，將美麗海灘變成「垃圾崗」。

最新影片：

該網民表示，到達浪茄灣後發現大量垃圾被棄置在垃圾桶周圍。垃圾堆中有未食用的杯麵、生米、一少疊UNO。另外有一包完整未開封的棉花糖，發文者隨後將棉花糖的包裝沖洗乾淨後帶走。

另外，廁所門外的樹下也堆放著大量垃圾，但最近的垃圾桶與廁所距離只有十多步，令發文者質疑遺棄垃圾的市民心態：

是否覺得既然要清潔廁所，就不妨順手清理垃圾堆？

他駐足10分鐘內有兩位遊人經過，看到垃圾堆也表示驚訝，但下一秒便把手上剛飲完的膠樽、膠袋丟到垃圾堆中。其中一疑似山賽跑手的女士自言自語道：「對唔住都要掉啦，減輕重量」，發文者不敢反問只重數十克的膠樽會有多重和不便。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

清潔工友日清過百袋垃圾：已經唔算多

在垃圾堆外的遠處還有一群外藉人士升起營火，但似乎用濕樹葉為燃料，引致冒出大量白煙。附近更有一大堆燒過的灰燼，石堆旁邊還放著足夠再燒一晚的柴枝。

發文者隨後遇見幾位清潔工友，問起垃圾堆積問題，指過去星期日早上已清理過百袋垃圾，工友們表示「呢度唔算多㗎啦，前兩日執得仲多」，而海灘每月卻只有疏落班次的清理船運走垃圾。更說：

未開過的食物，好多㗎！好浪費！咩都有啊！

發文者亦向TOPick表示，因見過去不少郊野地方成為「娛樂場所」，被消費過後均一片狼藉。希望藉此提醒民衆，遊玩過後盡量自己垃圾自己帶走，並應該盡量還原好營地。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」。

立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

責任編輯：羅嘉欣