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郭富城第4年香港國際電影節大使　城城：願電影業全面復甦

娛樂 12:15 2022/04/22

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郭富城再任香港國際電影節大使。

香港國際電影節協會今天宣布，第46屆香港國際電影節將重新啟動，於8月15日至31日舉行，為期17天，在戲院與網上與影迷再聚。而金像金馬影帝郭富城將連續第四年擔任電影節大使。

今年並再度請來國際知名攝影師夏永康拍攝全新宣傳造型照，本地著名平面設計師陳華雄亦再度操刀，為電影節創作主題設計。

原定於3月31日揭幕的第46屆香港國際電影節，因政府年初收緊社交距離措施以應對嚴峻疫情而被迫延期，改於8月舉行。故此，往常在同一時期舉行的夏日國際電影節將暫停一屆，並於明年復辦。

對於繼續擔任電影節大使，郭富城表示十分榮幸，並祝願今屆跨越挑戰後再創新猷。

繼2018年第43屆香港國際電影節後，郭富城與夏永康再度合作，今次夏永康更特地採用視覺效果強烈的綠、藍基色為主調，把郭富城對電影的熱愛和展望神情捕捉下來。

對於再次和夏永康合作，郭富城感到非常開心，認為彼此間是充滿默契。他續稱：「新冠疫情反覆，過去兩年對每個人來說都充滿考驗和挑戰，對我們電影工作者的影響也相當嚴峻。雖然近來Omicron變種病毒肆虐，但隨着電影製作逐漸恢復，我看到了復甦的跡象。我鼓勵大家保持樂觀態度，積極面對，希望電影工業儘快復甦起來，大家有更多好電影可以分享，我會全力為電影節推廣，並祝願各位平安健康。」

去年以燕子為主題設計，今年他則以常見「麻雀」為題材。

設計師陳華雄去年以燕子為主題設計，寓意香港電影愛好者如候鳥歸來，懷抱新生的希望重返電影院。今年他則選香港常見的小鳥「麻雀」為題材：「靈巧活潑的小麻雀，在日升月落間忙於翱翔天際，有如你我香港人，為追尋美好生活而努力，懷抱夢想奮鬥。」

一如去年，第46屆香港國際電影節將繼續以實體及網上混合模式舉行，為觀眾帶來不同的觀影體驗。完整節目將於7月公布。

最新影片：Edan訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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