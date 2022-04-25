【著數優惠】米走雞限時「一蚊雞」優惠　消費滿500元加1蚊換三人份量雞煲

▲ 米走雞推$1雞煲優惠。（圖片由米走雞提供）

雞煲愛好者萬勿錯過！為了與香港人於疫市共渡經濟下難關，為港人打氣，雞煲店「米走雞」再次推出「一蚊雞」優惠，即日起至6月2日期間，逢星期日至四於全線分店以正價消費滿500元，並於落單前讚好 「米走雞」FaceBook專頁及分享指定Post，只要加「1蚊」即可換取2-3人份量的招牌黃金芝士雞煲或火焰麻辣雞煲，午巿時段落單及7點前離座更額外享全單88折優惠！

▲ 米走雞推$1雞煲優惠。（圖片由米走雞提供）

米走雞指黃金芝士雞煲（原價$208）利用了五種不同芝士熬製足5個鐘，每件雞都沾滿芝士，完成後可加豬骨湯轉為打邊爐，先乾鍋後湯鍋的食法，芝士迷不容錯過！愛好麻辣的大家可嘗試另一款火焰麻辣雞煲（原價$198），利用了三十多種香料、辣椒乾、洋蔥、中芹和芫茜作配料，即場加熱並開蓋，加入玫瑰露點火炒斬件雞腿肉，愛辣人士不可錯過！

位於觀塘工業區The Wave的「米走雞Live」，更會有Live band註場表演，大家可以食住雞煲聽Live band。而「米走雞Live Deluxe」則是新式火鍋店的格局，裝潢以啡褐色為主要色調，牆上掛着油畫。店內座位大都是梳化卡位，每張枱都有獨立電磁爐，間隔寬敞，適合一大班朋友聚會或情侶約會。長沙灣店則用句子「香港人！比D掙扎」作裝飾，裝修風格以本土文化為主，適合打卡！

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米走雞旺角分店

地址：旺角彌敦道761號太子藍馬之城2樓

電話：68213394

營業時間：12:00 - 22:00

米走雞觀塘The Wave店Live band

地址：觀塘興業街4號The Wave 3樓

電話：98885104

營業時間：12:00 - 22:00

米走雞Deluxe銅鑼灣分店

地址：銅鑼灣渣甸街50號渣甸中心3樓

電話：93415931

營業時間：12:00 - 22:00

米走雞Deluxe長沙灣分店

地址：長沙灣青山道379號昭德大廈地舖

電話：93737363

營業時間：18:00 - 22:00

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責任編緝：蕭雅文