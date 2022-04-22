【紅館開騷】鄭欣宜在負評中成長　勇闖樂壇10年：會努力做一個有用的人

▲ 鄭欣宜靠自己的努力在負評中走過來。

歌手鄭欣宜（Joyce）繼4年前首次踏上紅館舞台，昨日（4月21日）興奮宣布將於6月11日及12日在紅館舉行一連兩場《Between Us》演唱會，相隔4年再開騷。不少圈中好友及網民紛紛畀like兼留言表示期待。

「星二代」Joyce出身於演藝世家，父親為資深演員鄭少秋，而母親是已故著名TVB節目主持沈殿霞（肥姐），從小就活在鎂光燈下成長。她一直備受外界關注，尤其過往觀眾總對她的外形作評論，惡意批評外貌及體型，又指她在肥姐離世後消費母親的名氣，負面評論總圍繞著她。

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從小因身形而受到恥笑的Joyce，於2003年獲肥姐安排擔任瘦身代言人，曾一度成功修身，但形象依然負面。

於2005年，她在《兒歌金曲頒獎典禮》中扮演公主，並向飾演王子的吳卓羲獻吻，但這一吻卻被觀眾稱為「死亡之吻」，還引來大批觀眾不滿，廣管局更因而接獲至少80宗觀眾投訴。

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下月繼承6千萬遺產

2008年肥姐因病逝世，Joyce以21歲之齡失去至親。肥姐生前留下6,000萬遺產，外界認為她即時接收巨額遺產，但肥姐早已規定要女兒35歲才能繼承，即是下月30日生日。每月只可從中取2萬港元作生活費，Joyce曾一度窮到戶口僅剩港幣26元，仍無向爸爸鄭少秋求助。

多年來一直靠自己努力在娛圈發展，她在母親離世後正式以藝人出道，接拍TVB首部處境劇《畢打自己人》，並委派主唱劇集主題曲。

Joyce曾透露「屋企人都覺得我係發明星夢」，但她深信家人出發點是不想讓她走難行的路。她自小由婆婆照顧，家教嚴謹，連坐在家門外看流星雨也不行。「所以我唯一娛樂，就係對住塊鏡唱歌扮嘢……所以好想大個咗都做呢樣嘢（明星）！」

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勇奪叱咤女歌手金獎

於2010年簽約唱片公司勇闖樂壇，正式成為歌手。2016年她憑《女神》在叱咤獎典禮橫掃三獎，分別叱咤十大第三位、「我最喜愛女歌手」獎及「我最喜愛的歌曲」獎。

去年在《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2021》首度奪得女歌手金獎，唱功獲得外間肯定。當時她坦言為令大家留意自己，不惜花盡心思拍劇、YouTube拍片，甚至曾在綜藝節目中扮過「魔人布歐」。

「我會爭氣，我會乖，我會努力做一個有用嘅人。」Joyce曾向肥姐許下承落，說到做到，憑住10年個人努力在歌手生涯發光發亮，有突破性的成績。