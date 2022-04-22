【可再生能源】港府擬放寬私營室外停車場設太陽能發電　當局指快將公布詳情

▲ (環境局局長網誌提供)

環境局局長黃錦星今日（22日）表示，於現屆政府五年間，政府積極帶頭推動跨部門合力發展可再生能源，包括太陽能、轉廢為能等先行領域。

黃錦星在網誌指，於政府的新舊建築物及基礎設施結合太陽能發電，以及發展多方面的轉廢為能項目。例如，今次介紹的可再生能源項目，漁農自然護理署 (AFCD)、渠務署 (DSD)、機電工程署 (EMSD)、環境保護署 (EPD) 和水務署 (WSD) 都積極參與其中。按空間類型分布，太陽能發電項目大致可歸納成5大類別；而因應本地廢料種類，轉廢為能項目則已覆蓋3大類別，涉及不同科技的應用。

太陽能發電

水塘浮動太陽能板 (WSD項目包括石壁水塘、船灣淡水湖及大欖涌水塘)

蓄洪池浮動太陽能板 (DSD亦正探討在適當河道空間投資浮式太陽能板)

政府處所加裝各式太陽能板 (如於污水處理廠、政府合署、宿舍、康樂休憩場地及行人通道等)

偏遠政府設施電力自供自給 (如AFCD用於大欖郊野公園木糠廁所)

「採電學社」計劃 (EMSD提供一站式服務，免費為合資格學校及非政府福利機構安裝太陽能板，以及協助參加兩間電力公司的「上網電價」)

轉廢為能

污泥：如T·PARK (屯門污泥處理設施)

廚餘：包括O·PARK1、O·PARK2 (興建中)，以及污水處理廠內「廚餘與污泥共厭氧消化」設施

都市固體廢物：如I·PARK1 (興建中)(於石鼓洲旁的大型都市固體廢物焚化設施)

他又稱，落實了「上網電價」政策，支持民間積極投資於太陽能發電等項目，鼓勵善用其各自空間以發展分布式可再生能源發電。「上網電價」推出至今約三年半，申請總數於期間持續穩步上升，現剛超逾兩萬宗，約90%已獲批，估計陸續安裝後每年可生產近3億度可再生能源電力，足以應付90000個家庭 ，大約相當於中西區的住戶總數的電力需求。

獨立屋及村屋多善用其空間以「上網電價」投資可再生能源發電，佔申請總數約76%。覆蓋其他私人住宅/屋苑有6%、工商大廈有5%、學校有3%、社福機構、康樂設施/營地、工程地盤，以及農地湖泊等。香港科技大學於校園內逾50處地點，將合共裝設超過8000塊單晶硅太陽能板，預計每年產300萬度電。至今項目已經完成約75%，預期今年中竣工，將成為全港最大規模的太陽能發電場。

另外首度批准了一宗擬議在農業地帶的土地上發展屬「公用事業設施裝置」的獨立太陽能發電系統的申請，涉及約1650塊太陽能板，估計每年產逾72萬度電。同時，此申請項目會在該處種植經選定的固氮植物，保持土壤品質及肥沃度，示範善用農地空間以拓展可再生能源，為私營界別在其土地和物業上裝設可再生能源系統創造突破。另就便利私營界別在室外停車場裝設太陽能發電系統的拆牆鬆綁措施，正進行最後敲定，並快將公布。

政府會投資更多先進的轉廢為能設施，包括廚餘回收基建及大型綜合廢物管理設施，估計在2035年或之前將可滿足香港約3至4%的電力需求。年初，政府已宣布會興建選址屯門曾咀煤灰湖的I·PARK2，同時將展開一項全港性選址研究，物色其他適合興建此類轉廢為能設施的地點，以落實《香港資源循環藍圖2035》的策略。

此外，離岸風力發電場方面，政府會與兩間電力公司審視其計劃。兩電估計在優化其設計及採用新技術後，將可增加各自風場的發電量及經濟效益。整體而言，按估算在2035年或之前，可再生能源發電的有關潛力將佔電力需求，風力發電~3.5至4%、轉廢為能約3至4%、太陽能約1至2%，合計約7.5至10%，往後提升至15%。與此同時密切留意及探索其他零碳能源，如綠色氫能，以力爭香港邁向碳中和的目標。

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責任編輯：余思嵐