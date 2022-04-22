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【開心速遞】「王朝」莫家淦暫別《愛．回家》　自爆跳出舒適圈全靠「望海」

娛樂 12:57 2022/04/22

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接龍保安部五子接受無綫娛樂新聞台《Star Talk》專訪。焦浩軒（左起）、王致狄、莫家淦、潘盈慧、黃耀煌、衛志豪

在《愛．回家之開心速遞》飾演「王朝」而成功入屋的莫家淦（Keith）將暫別劇組北上發展，日前Keith與接龍保安部好兄弟「鐵面陳」王致狄、「馬漢」衛志豪、「阿壯」焦浩軒及「張龍」黃耀煌齊齊接受TVB娛樂新聞台節目《Star Talk》專訪。

除了保安部好兄弟合體歡送Keith外，五子亦與主持潘盈慧分享拍攝《愛．回家》的趣事。

臨別秋波，接龍保安部齊集天台特訓送別Keith，一班好兄弟打鬧過後，才正正經經坐下來接受訪問。現年39歲的Keith在疫情期間因工作量減少，便嘗試開設影片頻道，無心插柳下被經理人公司看中，對方希望他主力在內地發展。

最新影片推介：Edan專訪

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 因大海令他勇敢跳出舒適圈  離開感不捨

由於要離開家人一段時間，Keith內心無不掙扎，最終因為一次郵輪登台經歷，讓Keith下定決心跳出舒適圈，更自爆與大海有關，Keith說：「夜晚冇嘢做望住個大海，喺度諗人生茫茫，條路應該點行呢？收入又唔係好頂得住，之後把心一橫決定去闖一闖！」

Keith加入《愛．回家之開心速遞》劇組逾4年，因「王朝」一角為人熟悉，要暫別《愛．回家》自然大感不捨，他說：「做咗千幾集，面對咁多好對手同演員，我都學到好多嘢；但開始有啲力有不逮，覺得出去再學多啲嘢，返嚟先可以同大家比併。」

接龍保安部兄弟都非常支持Keith的決定，並十分佩服他向外闖的勇氣，衛志豪說：「佢好鍾意試新嘢，又夠勇敢決斷，都幾佩服佢。」

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拍攝難忘事

《愛．回家》一星期播足七日，劇組演員就如屋企人般，差不多每天都會見面。

問到接龍保安五子最難忘的事，王致狄大爆Keith曾離奇失蹤說：「阿淦話畀我哋聽前一晚收凌晨4點，跟住第二日要開8點半。嗰朝我哋化晒妝先發現佢唔喺度，打畀佢電話又唔通，心諗大件事喇，佢失咗蹤！最後喺停車場搵到佢，原來佢較低咗張櫈瞓着咗，嗰次都幾深刻！」

最後四子輪流向Keith送上臨別祝福，黃耀煌感性地說：「既然做咗呢個決定，希望佢發展得好好，唔使咁快返番嚟，令呢個旅程變得更值得。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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