【孤寒男友】嫌求婚戒指過萬元太貴　男友想與女友AA制︰我以為幾千蚊

▲ 日本一名男子準備與女友結婚，向女友提出AA制買婚戒。

結婚是人生大事，不少女生都對婚禮有憧憬，即使婚禮不鋪張也不能太馬虎。日本一名男子在社交平台分享，準備與女友結婚，卻驚悉求婚戒指索價萬元以上，較他的千元預算出入太大，因而向女友提出AA制買婚戒，引起女友不滿。

據日本媒體報道，該名日男化名「kankan」於《讀賣新聞》網站的留言板「発言小町」，以「如果你提議訂婚戒指AA制」為題發帖文。他自稱是一名30多歲技術公務員，與年輕5歲、任職牙科保健員的女友計劃結婚，由於新冠肺炎疫情關係，他們決定不舉行婚禮。

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女友少戴戒指感不值

女友表示想要一枚訂婚戒指來紀念，即使戒指便宜也沒問題。女友帶他來到一間珠寶店，不過他發現即使一枚便宜的訂婚戒指也要約17萬日圓（10,400港元）。他原以為戒指只是2萬至3萬日圓（1,200至1,800港元）左右，看到實際價錢令他感到很驚訝。

於是日男向女友提出，AA制購買17萬日圓（10,400港元）的訂婚戒指，但對方拒絕了。女友稱會買一套西裝或手錶給他，他卻回覆，「我真的什麼都不想要，所以訂婚戒指跟你分攤一半」，女友聽到後心情很差，回說「AA制是不可能的」。

日男認為女友返工不能戴戒指，戴戒指的機會根本就很少，買來也只是留念而已，而且鑽石一買就貶值。他不解地問網民，「女人對訂婚戒指的愛有這麼強烈嗎？」。

網民︰AA制太小器

帖文獲不少網民回應，大多支持女友的決定，批評男方太小器，送給女友的訂婚戒指怎麼可能AA制，女友拒絕是十分正常。可是也有網民認為，女友連17萬日圓（10,400港元）也不肯分擔，勸他還是分手好了。點擊睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳