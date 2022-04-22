【童路前行】修復兔唇外觀矯正先天肛門缺陷　醫生巧手為病童重建健康成長路

▲ 順利完成手術並見證病人及家屬喜悅，王珮瑤醫生認為是一種鼓舞。

健康非必然，有些小朋友可能一出生就受先天缺陷或其他因素影響，飽受病魔折磨。小兒外科就是專門為嬰幼兒、孩童及青少年提供手術服務，手術範圍廣泛，包括頭頸、胸部、肚內器官、生殖器、皮膚腫塊等。要在孩子幼小的身軀上做手術，難度甚高。身為全港僅有42名小兒外科專科醫生之一，王珮瑤認為透過手術及醫療團隊合作，讓孩子重拾健康自信，見證他們正常發展，滿足感相當大。

▲ 全港僅有42名小兒外科專科醫生，王珮瑤醫生是其中一位。（劉卓姿攝）

「小朋友生病可以有很多原因，可能是先天問題，亦有機會是後天意外受傷，或者是腫瘤，我們都會包攬到。」王珮瑤醫生解釋，小兒外科側重的包括因先天缺陷而進行的修正整形手術，病童年齡不限：

若天生就有嚴重急切結構問題，基本上一出生就要即時處理。

王醫生直言，小兒外科病人年齡層很闊，手術難度也有所提升：

小朋友體型一般與大人很不同，以身軀大小為基礎，我們的手術困難度很高。

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王醫生的成醫之路，受實習時一位資深小兒外科醫生啟蒙，也和她的興趣有關。「我由小到大很喜歡玩玩具、砌模型，業餘是一名玩具收集者。」室內設計、平面設計及收集玩具都是王醫生的興趣，她自覺和做手術有些近似。

診所手術室被我取名為Art Room，是一個美術房。其實就是透過醫生技術，令病人結構完整、傷口美觀地離開。

小兒外科界別會處理許多先天缺陷問題，為病人進行整形程序。而做完手術後，透過持續跟家長覆查，王醫生能更了解及見證病人成長，雙方維持持久關係。她坦言感覺是很開心。

由零變成完整，感覺非常開心。等如我儲存玩具模型，概念很似。由一個很小的組件，透過自己努力思考及手藝，可以由一件很小的東西，變做一個完整物件，有很大滿足感。

▲ 王醫生的業餘興趣包括收集玩具及組裝模型，她自覺和做手術有些近似。（受訪者提供）

看到一些唇顎裂（俗稱「兔唇」）的小朋友經過手術後，與家人重獲喜悅，王醫生也受到鼓舞：

這是作為醫生，繼續行醫的一個原動力。透過團隊合作，讓小朋友有完整結構，可以正常發展，滿足感是很大。

王醫生曾為一名先天肛門發育不正常的女童進行手術。該名病人的肛門很接近陰道，持續在不正常的通道排便，長期受便秘及失禁問題困擾。父母每天忙於為女兒通便，導致親子關係變得緊張，但經求診及進行治療後，女童終可自行大便及正常上學，也解決了父母與女兒之間的心結，王醫生自覺是一件很開心的事。

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小兒外科不僅會為嬰幼兒及孩童提供治療，也會為部分受先天缺陷的青少年進行適當醫治。王醫生記得曾有一位來自澳門的20多歲男病人，因先天尿道發育不完整，導致尿道下裂，曾做了6、7次手術，都解決不到問題。輾轉下他來港向王醫生求診，終於成功根治問題：

手術最後完成了，他可以做回一個正常男生，站著去小便。部分男病人因尿道口位置不正，生長在陰莖底部，需要坐著如廁。作為男生要坐著小便，對於他們的自我形象會很差。

該名男病人康復後很開心，考取車牌後更邀請王醫生和護士到澳門遊車河，將醫患關係延續成一段友誼。

▲ 王醫生育有一名13歲女兒。（受訪者提供）

工作以外，王醫生也育有一名13歲女兒。與媽媽興趣相似，女兒也喜歡畫畫，會幫忙繪製診所單張，小時候也喜歡在診所與候診病童談天玩耍，儼如一個「大使」。要在忙碌的工作和家庭生活上取得平衡，王醫生自言需要適當時間管理， 十分重視「Quality Time」（優質時間）。

未來王醫生想將診所打造成一站式多元化兒童手術中心。以往在公立醫院工作的經驗令她明白到，單靠外科手術不足以完全幫到唇顎裂兒童，而需要耳鼻喉科、兒科、牙科、言語治療、婦產科等不同專項界別合作。因此，她亦希望包攬言語治療、營養師、心理學家等更多專職治療，做好管理工作，令整個服務更完整。

走進她一手一腳創立的「滙潼兒童微創手術中心」，會發現有別一般感覺冰冷的診所。候診區設有色彩繽紛的卡通壁畫，玩具模型車擺放在大門左側，在診症室內也擺放著不同大大小小的玩具，有模仿醫院場景，也有城堡場景玩具，到處洋溢著童趣。

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診所內許多佈置及傢俬，王醫生都有參與設計及安排，再特別訂造。她希望工作環境很舒服，令病人能仿如置身家中，減少焦慮感。

我把這裡當作是Second Home（第二個家），希望自己、同事及病人也會有不同感受，不是冷冰冰的感覺。

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記者：陳昊淋