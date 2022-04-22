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【著數優惠】角落小夥伴回歸元気寿司　消費$150換購限定可愛造型禮品

休閒消費 13:51 2022/04/22

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熱門 1萬消費券 金宵大廈2 超市大搜查 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

一眾角落小夥伴齊齊換上兔子裝，在元気寿司分店跟大家見面。（餐廳提供）

元気寿司最近宣布，治療感滿滿的人氣公仔「角落小夥伴」將齊齊換上兔子裝，準備在元気寿司全線分店跟粉絲見面，並將化身成一系列限定特色餐目及可愛造型禮品。

角落小夥伴拉繩公仔掛飾，有貓、炸蝦尾、等。（餐廳提供）

一系列聯乘限量版禮品包括：拉繩公仔掛飾，企鵝抱著自己最愛的青瓜、炸蝦尾及炸豬排帶著小蕃茄及醬汁，絕不放過任何被人吃掉的機會！而貓、白熊及蜥蝪更攜手登場！每款加入掛繩設計，只要輕輕拉開，物件就會慢慢返回小夥伴們的手上，可置放在鎖匙或背囊上，每日都可以伴在粉絲左右！

角落小夥伴兒童壽司盛。（餐廳提供）

還有角落小夥伴萬用袋，蜥蜴及炸蝦尾化身為超可愛兔子，變身成為萬用袋，可以帶著一齊出街四出玩樂！

想集齊一系列限量版禮品，現於堂食或到店外賣自取滿$150或以上，即可換購。成為元気會員更可享專屬優惠，換領限定禮品就是角落小夥伴餐碟！

    點擊圖片放大
    +3
    +2

限定滋味餐目包括熟蝦蟹柳沙律蛋奄列、炸豬排玉子手卷、北海道粟米忌廉餅及炸蝦尾甜品杯吉士布甸等。外賣限定還有角落小夥伴兒童壽司盛，每售出一盒，元気寿司將會捐出$5予香港青年協會以支持「開心童玩 - 愉快學習計劃」，實行「小朋友幫小朋友」！立即打開盒子探索令人意想不到的驚喜，一同分享快樂！

記者：李越樺

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