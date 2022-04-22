【第五波疫情】殯儀業指逾千具遺體滯留殮房部分腐化　殯儀館服務爆滿至5月底

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衞生署早前指，在3月至4月初期間完成了約1,800多具遺體的辨認程序，惟截至本月20日，有約1,100具已完成認領程序的遺體仍存放於署方轄下設施內，籲家屬盡快領回離世家人遺體，以進行後事。殯儀業商會理事長郭凱邦今日（22日）表示，大部分死者家屬已經完成認領遺體程序，正預約處理後事，但殯儀館服務已預約到5月底。

被問到是否約有1100具遺體滯留公衆殮房。殯儀業商會理事長郭凱邦接受電台表示，就此情況與政府溝通，在公衆殮房完成登記死亡文件約有2千多個，可見當局有加快處理速度。而衛生署凍櫃儲存約1100個遺體以下。

被問到為何仍有大量遺體滯留公衆殮房。他指大部分已辦好死亡文件程序，或有家屬預約殯儀館服務、火化日子，所以暫時有遺體仍寄儲存凍櫃，業界估計要2至3周才可以處理先人的後事。他又補充指，雖然個別遺體可存放在殯儀館，但殯儀館每日能處理約120具遺體的後事，所以現時殯儀館已嚴重負荷。提到有家屬租殯儀館數小時服務。他則指有家屬想較傳統的方法辦理先人的後事，例如設靈等，翌日出殯，家屬這樣情況下是需要延期辦後事。

有遺體出殯當日出現腐化情況。郭凱邦稱，大部分遺體在公衆殮房臨時凍櫃是有這個情況出現，亦屬自然現象，因為凍櫃在日曬雨淋的環境下，會影響機器溫度，當局可考慮在臨時凍櫃上搭建帳篷。

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記者：余思嵐