【DSE2022】考試前吃錯早餐影響大腦活動　專家推介9款食物助提升專注力

▲ DSE開考，考生們要慎選早餐，以免影響考試表現。

DSE昨日（22日）在疫境下開考，考生們苦讀多時，都希望考試當日能好好發揮，原來當日揀錯早餐都會影響表現。韓國健康管理協會整理了考試前應吃的早餐，以及考試期間宜吃的食物，有助提升專注力和幫助大腦活動。

韓國高考生與本港DSE考生同樣「一試定生死」，爭相入讀當地「SKY」三大名校，即韓國首爾大學（Seoul National University）、高麗大學（Korea University）和延世大學（Yonsei University）。

含蛋白質食物助提升專注力

因此韓國健康管理協會為一眾考生整理出考試期間宜吃及不宜吃的食物，並推介了考試前應吃的早餐食物。協會建議考試期間應多吸收蛋白質及鐵質，例如豆腐、雞蛋、魚等含豐富蛋白質的食物，有助提升專注力。

而含豐富鐵質的食物如海帶、鯷魚、菠菜，能幫助大腦活動。每餐應選擇容易消化，不會感覺肚脹及過飽的食物；並多喝暖水，可以喝點麥茶，以幫助消化、促進血液循環。

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不宜吃刺激性及重口味食物

考試期間則不應吃刺激性食物，避免煎炸、較鹹和辣等重口味食物，不要喝過量的水及奶類製品，亦不宜溫書至深夜兼食宵夜，影響睡眠質素。考生要留意在這段期間，不宜突然吃一些平時不吃的東西，以免誘發腹瀉。

至於考試當天的早餐十分重要，必須先吃早餐才赴考場，如果空腹狀態持續超過12小時，會激活交感神經系統，導致極度緊張及容易疲勞。而早餐的食用量只需平日約8成，足夠維持大腦活躍，以免對胃部帶來負擔。

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少量朱古力助紓緩焦慮情緒

韓國健康管理協會推介可吃點飯類，如飯糰或腐皮壽司，因較容易進食和消化，但不要吃粥，因很快會被身體吸收，容易吃過量或很快肚餓，只適合消化能力較差的人。當天的早餐不妨配上熱湯暖胃，可以紓緩緊張心情，但要避免油膩和辛辣的湯。

考生亦可於早上進食少量零食，例如香蕉、柑和朱古力等零食也有助於紓緩焦慮和緊張，提升專注力。不過，考生在考試當日或感睡眠不足，需以能量飲料提神，但能量飲料會導致壓力荷爾蒙急升，降低專注力，所以喝適量的水就好。

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魚蛋燒賣做早餐難集中精神

而本港營養師也曾接受TOPick訪問講解早餐種類對學習的影響，澳洲註冊營養師劉惠汶（Vivien）指出，蛋糕、可可米、粟米片、白麵包、白饅頭、粥均為高升糖指數食物，轉化成葡萄糖的速度較快，會令血糖大升大跌，令學生易肚餓兼影響專注力和情緒。

香港中文大學健康教育及促進健康中心營養師張嘉文先生（Calvin）亦點出燒賣、魚蛋等地道小吃，學生覺得快捷飽肚當早餐，其實燒賣、魚蛋除了有添加劑外，也屬於高升糖指數食物，鈉含量和脂肪都高，都是少吃為妙。

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責任編輯︰王明芳