【著數優惠】6,000呎人氣新世界韓國食品進駐將軍澳海天晉滙　 醬油蟹買1送1+49項限時優惠低至5折

▲ 超人氣新世界韓國食品 New World Mart進駐將軍澳Ocean PopWalk海天晉滙。（商店提供）

最近人氣新世界韓國食品（New World Mart）登陸將軍澳Ocean PopWalk海天晉滙商場，除有最潮韓風零食飲品、伴菜、現煮便當、急凍食品、新鮮直送食材及保健產品之外，新店更邀請大廚於開幕月每周神秘快閃現身分享，示範即製即賣菜式。由即日起至5月31日，更推出多達49項超抵獨家限時優惠，至筍優惠低至5折，為為附近居民提供大型一站式韓國食品選擇。

佔地6,000平方呎的新世界韓國食品，採用時尚簡約風設計，淺灰色牆身配木系貨架，貨品分類清晰，空間寬敞，景致開揚。新店更歡迎顧客與毛孩主子同行，只需於商場顧客服務中心借用寵物車，即可與毛孩一同開心shopping。

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新店雲集6大人氣品牌，包括韓式超市New World Mart、Dosirak韓式便當專門店O'taste、韓國伴菜專門店BANCHAN、韓式醃肉專門店Chef & Taste、Kimchi專門店Kimchi Factory、K-Health健康產品專門店BODY & ME，有韓國直送最潮飲品食材、限定時令推介及保健產品，無論自煮或外賣都方便。

海天晉滙店亦有獨家限定推介，包括釜山豬肉湯飯和血腸湯飯，小食方面有年糕、炸雞和蛋卷等，全部新鮮製作，美味非常。

醃菜就有韓國最新興的醃車厘茄、牛油炒章魚和烤醬茄子，以及香港少見傳統地道風味野芝麻蓮藕、辣炒魚糕、醬牛肉、甜花生、辣黃蘿蔔、生醃八爪魚及生醃魷魚等。燒肉推介就有懶人必選3分半鐘就食得的炭燒風味系列、頂級濟州1++韓牛系列及濟州黑毛豬五花肉等。

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49項限時新張優惠

由即日起至5月31日，新店推出多達49項超抵限時優惠，優惠低至5折。凡惠顧任何產品即送韓國人氣男團BTS防彈少年團盲盒朱古力一粒、單次消費滿$100可獲贈大熱韓國人氣角色的手搖扇一把，而單次消費滿$500更可獲贈保溫袋一個。

其他優惠包括有全場最筍BANCHAN醬油蟹買一送一、New World Mart大熱GNM南瓜汁及CJ白雪脆皮餃子等多項買一送一優惠、Chef & Taste人氣烤肉薄切五花肉及醬醃牛排骨買二送一、O'taste精選特價Dosirak，以及Kimchi Factory原棵泡菜75折推廣。

新世界韓國食品

地址︰將軍澳唐俊街28號Ocean PopWalk 海天晉滙地下

記者︰黃依情