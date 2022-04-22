  • 26°C
香港時間 : 2022422日 (週五) 13:48
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 金宵大廈2 超市大搜查 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Disney+紀錄片】4月22日世界地球日　感受大自然之美學懂珍惜世界

娛樂 13:21 2022/04/22

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 金宵大廈2 超市大搜查 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

《北極熊》

每年4月22日是「世界地球日」，Disney+國家地理推出3套全新特輯於今日（4月22日）上架，與觀眾齊踏上探索未知的旅途，學懂珍惜世界之美。

其中全新特輯之一的《北極熊》（Polar Bear）紀錄北極熊的真實生存故事，探討人類與世界的共存。

【Disney+劇集】《月光騎士》闖入埃及開羅　星空倒流2000年追溯Moon Knight起源

最新影片推介：Edan專訪

另外，《國家地理探險家︰攀登平頂山》（Explorer: The Last Tepui）紀錄攀登家於 1,000英尺陡峭懸崖的真實體驗，為求在懸崖壁上尋找未被發現的動物物種；《我家有個開心農場︰重返伊甸園》（The Biggest Little Farm: The Return）跟隨農民長達十年時間的不懈旅程，見證將土地變成工作農場的神奇之旅。

《國家地理探險家︰攀登平頂山》

除以上3個節目的首播外，還有以下一系列的國家地理節目，精選有關環境和動物保育的題材，涉足天涯海角，觀眾即使足不出戶亦可如同身歷其境，向未知的不斷邁進，將探索的觸角伸向更廣闊領域的天地，一同探索大自然的奧妙。

比如《探訪超凡地球》（Welcome to Earth）：、《基斯咸士禾夫的鯊魚奇遇》、《成長的軌跡》、《鯨之奧妙》等。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【明日戰記】呼籲少吃肉多吃素減碳排放　梁榮武：打風引發水浸將成常態
今日 12:08
【明日戰記】呼籲少吃肉多吃素減碳排放　梁榮武：打風引發水浸將成常態
【Disney+劇集】《月光騎士》MCU首位人格分裂超級英雄　奧斯卡伊薩克分享鏡頭背後秘密
12:43 2022/03/25
【Disney+劇集】《月光騎士》MCU首位人格分裂超級英雄　奧斯卡伊薩克分享鏡頭背後秘密
【Disney+電影】《尼羅河謀殺案》姬嘉鐸+愛瑪麥琦鬥性感　豪華郵輪爆發情慾殺機
19:27 2022/04/08
【Disney+電影】《尼羅河謀殺案》姬嘉鐸+愛瑪麥琦鬥性感　豪華郵輪爆發情慾殺機

你可能感興趣

【明日戰記】呼籲少吃肉多吃素減碳排放　梁榮武：打風引發水浸將成常態
今日 12:08
【明日戰記】呼籲少吃肉多吃素減碳排放　梁榮武：打風引發水浸將成常態
【Disney+劇集】《月光騎士》MCU首位人格分裂超級英雄　奧斯卡伊薩克分享鏡頭背後秘密
12:43 2022/03/25
【Disney+劇集】《月光騎士》MCU首位人格分裂超級英雄　奧斯卡伊薩克分享鏡頭背後秘密
【Disney+電影】《尼羅河謀殺案》姬嘉鐸+愛瑪麥琦鬥性感　豪華郵輪爆發情慾殺機
19:27 2022/04/08
【Disney+電影】《尼羅河謀殺案》姬嘉鐸+愛瑪麥琦鬥性感　豪華郵輪爆發情慾殺機
環保措施 Disney＋ Disney 紀錄片 串流 北極

最高瀏覽

【移英生活】兒子上學因一句話涉種族歧視遭老師警告　林子博：人與人之間應多點同理心
11:55 2022/04/21
【移英生活】兒子上學因一句話涉種族歧視遭老師警告　林子博：人與人之間應多點同理心
【超市大搜查】長期攝入鎘可致慢性中毒腎結石　5款通過重金屬測試不含鎘安全大米
12:15 2022/04/21
【超市大搜查】長期攝入鎘可致慢性中毒腎結石　5款通過重金屬測試不含鎘安全大米
【移民抉擇】夫妻月入10萬想帶4歲仔移民　港爸憂人工大減︰放唔低香港份糧
16:34 2022/04/21
【移民抉擇】夫妻月入10萬想帶4歲仔移民　港爸憂人工大減︰放唔低香港份糧