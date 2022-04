【Disney+紀錄片】4月22日世界地球日　感受大自然之美學懂珍惜世界

▲ 《北極熊》

每年4月22日是「世界地球日」,Disney+國家地理推出3套全新特輯於今日(4月22日)上架,與觀眾齊踏上探索未知的旅途,學懂珍惜世界之美。

其中全新特輯之一的《北極熊》(Polar Bear)紀錄北極熊的真實生存故事,探討人類與世界的共存。

【Disney+劇集】《月光騎士》闖入埃及開羅 星空倒流2000年追溯Moon Knight起源

最新影片推介:Edan專訪

另外,《國家地理探險家︰攀登平頂山》(Explorer: The Last Tepui)紀錄攀登家於 1,000英尺陡峭懸崖的真實體驗,為求在懸崖壁上尋找未被發現的動物物種;《我家有個開心農場︰重返伊甸園》(The Biggest Little Farm: The Return)跟隨農民長達十年時間的不懈旅程,見證將土地變成工作農場的神奇之旅。

▲ 《國家地理探險家︰攀登平頂山》

除以上3個節目的首播外,還有以下一系列的國家地理節目,精選有關環境和動物保育的題材,涉足天涯海角,觀眾即使足不出戶亦可如同身歷其境,向未知的不斷邁進,將探索的觸角伸向更廣闊領域的天地,一同探索大自然的奧妙。

比如《探訪超凡地球》(Welcome to Earth):、《基斯咸士禾夫的鯊魚奇遇》、《成長的軌跡》、《鯨之奧妙》等。