【治療脫髮】24歲女現新冠後遺症脫髮變禿　中醫：每月約有20宗求助個案【附生髮食療】

▲ 一名24歲女子出現新冠後遺症，突然脫髮禿，求診中醫1個後回復髮量。

染疫康復後，不少人出現腦霧、疲倦等後遺症。註冊中醫師彭子芯向TOPick表示，自己臨床遇到的病例中，則有一半新冠康復者出現脫髮問題。其中一名24歲女子快測轉陰性後突然脫髮，頭頂禿髮，屬於中度脫髮。求診中醫1個月，該女子漸漸長出頭髮，回復髮量。彭醫師受訪時指，因新冠肺炎引致脫髮量增加的病例，自己一個月會遇到大概十幾到二十宗，每宗嚴重程度不同。

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中度脫髮頭頂禿髮

彭醫師向TOPick分享上述病例，該名24歲女子於本年3月確診患上新冠肺炎，初期她發燒、咳嗽、喉嚨痛，服用成段藥後，感冒症狀消失。不過，做快速測試轉陰性後的第5天，她頭髮突然大幅脫落，一周後，頭頂至後枕位置禿了一片，額角也向上移，遂求診中醫。

彭醫師指，該女子屬於中度脫髮，頭皮正常，並無任何紅疹頭瘡或痕癢症狀。經詳細的頭皮毛囊檢查後，發現她局部毛囊頭髮稀少，部份毛囊沒有頭髮生長，但頭皮正常。 除了脫髮問題，她還伴隨失眠多夢、心情憂慮、精神及集中力較差這些症狀，不過腸胃正常。

經診斷後，彭醫師證實是新冠後遺症之一，是急性脫髮。由患者以往屬於容易脫髮的體質，先天腎氣及陰血不足，當遇壓力或身體狀態差時，脫髮量就會增多。但對患者而言，這次脫髮的數量及程度是前所未見的。彭醫師指出，新冠病毒對身體臟腑氣血帶來的損傷較嚴重，因而引致大片脫髮的情況。

經過中藥、針灸多方面治療，該患者一星期後已長出很多新生的短髮，摸上去會「拮手」。 一個月後，她的頭髮明顯變得濃密，康復進度比一般脫髮治療個案更快，估計因為患者發現出問題後，及早求醫。 彭醫師提醒，病向淺中醫，只要得到適當治療，康復會更順利。

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治療方案

彭醫師指，中醫治療以中藥為主，是次為該患者治療亦配合針灸，並外用中藥精華。

1. 內服中藥：

需要大補腎氣，以恢復毛囊功能，故選用首烏、菟絲子、女貞子等中藥。

需滋陰養血補充頭髮營養，故選用熟地、麥冬、當歸等中藥。

2. 針灸：在頭皮針灸以活化毛囊， 刺激頭髮生長。

3. 外用中藥精華：加強局部毛囊健康及營養。

生髮食療

彭醫師受訪表示，先天腎氣及陰血不足的脫髮患者，可以進食以下兩款有養血補腎作用的食療：

1. 紅黑杞子桑椹紅棗茶

材料：紅杞子、黑杞子、桑椹各6克，紅棗去核2粒

做法：用熱水煮5分鐘，待溫可飲用。

備註：適合人士：血虛腎虛，有脫髮問題的人士。

2. 首烏烏生髮雞湯

材料：製首烏、熟地、桑寄生、杞子各9克，生薑2片、紅棗去核2粒、紅蘿蔔1條、烏雞1隻

做法：材料洗淨，烏雞切件。加水後煲一小時，杞子最後2分鐘加入，待溫即可。

備註：適合血虛腎虛脫髮人士，因藥材質地偏潤，容易肚瀉人士忌服。

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記者：黃泳欣