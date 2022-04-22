【古怪導師】偷拍女學生兼影親密照放上社交平台　男導師電話騷擾學生家人行為怪異

▲ 男補習老師，被家長指控行為怪異。

疫情期間面授課暫停，不少家長都擔憂子女學業進度，私人補習需求大增。月前有家長在社交平台上反映，小朋友數學補習老師林Sir行為古怪，更會與年幼學生拍攝親密合照放上網，事件激起網民激烈討論。無綫電視資訊節目《東張西望》昨日披露有多名家長投訴，指女兒遭林Sir偷拍，照片未經家長同意被放上網，有家長中止補習後更遭到電話騷擾。他甚至向一位媽媽表示，「你屋企變成美女廚房，想試下你手勢」，又懷疑偽造房署信件指控家長違規養寵物，種種怪異行徑令家長相當不安。

林Sir接受節目訪問回應時聲稱自己是「不是戀童癖」，強調自己是「我係身心健康嘅成年人」。而有知情人士向TOPick透露，林Sir以往讀書時，是平凡學生，沒有異樣，但就無法判斷林Sir長大後的情況。

3月時網上討論區已大篇幅流傳林Sir被家長投訴的情況。有人指他上課時，不停自己抄筆記，對子女學業毫無幫助；同時，林Sir也被指在網上自爆病毒快速測試陽性後，繼續為學生補習。然而更離譜的問題，是林Sir被中止補習後，不停騷擾家長，假扮其他補習老師聯絡家長。林Sir也被指經常與學生拍攝動作親暱的相片，並以自己的社交媒體賬戶公開相片，而事前並未經家長同意。事件在網上流傳後，林Sir被網民指「變態」，甚至「戀童」。有望沒亦曾報道事件。

偷拍學生上傳網絡兼查家宅

《東張西望》昨日也披露有關家長的投訴。蘇太向節目表示，在網上見到林Sir資料，發覺他雖然沒有大學學歷，但有數學科手寫筆記，認為他熱心教學，價格相宜，於是找他幫10歲女兒補習。惟第一堂時，蘇太已覺林Sir奇怪，「佢問我屋企有冇錄影，有冇Cam（監視攝錄鏡頭）」。到第三堂，林Sir又要求與蘇太女兒一同食午餐，「我話我未試過畀個女同補習老師食午餐，佢就話係佢傳統」。而蘇太女兒也覺老師怪詭異，「佢成日叫我彤彤豬，我覺得好嘔心，同埋佢會問我屋企情況，偷拍我，佢話自己覆訊息，但鏡頭就係瞄住我，網上都見到佢偷拍我嘅相。」

當蘇太翻閱林Sir的社交媒體賬戶時，竟赫然見到除了自己的女兒，大量年幼孩童與林Sir親密合照的相片，也全被公開，有些相片，林Sir的手更放在女童大腿旁，她懷疑這些相片都是未經家長同意而被上傳到社交媒體。林Sir發帖時的字句，也相當肉麻，「我好錫小妹妹，補習咁多年，只有你逗得我好開心」。

另一位家長陳小姐就表示，見到林Sir 社交媒體賬戶上，除了未經其同意，上傳了其小朋友普的照片，就連她住所內部的照片，也被林Sir上傳公開，「影了我小朋友嘅相，冇問過我，而且隻手仲放係小朋友屁股隔離，連我屋企嘅相都影，衣架都影。」

節目得到林Sir在台灣讀大專的同學報料，指當時「佢同我講佢鍾意妹妹仔，去台灣之前，佢話自己有個11歲嘅女朋友，又畀啲好親密嘅相我睇。」

傳肉麻短訊 家長受驚

除了被指控侵犯私隱及懷疑戀童。林Sir又騷擾家長。蘇太中止補習後，林Sir即不斷傳Whatsapp訊息給她，林Sir在訊息中又稱，不補習也想到蘇太假食飯，「呢幾個月你屋企變成美女廚房，想試試你手勢」。字句肉麻令蘇太驚恐不已。而蘇太封鎖林Sir Whatsapp後，對方竟手寫一封肉麻長信給蘇太，內容包括，「我個心好像被刀插一樣；希望你可以原諒我，讓我繼續陪你子女成長」。蘇太為此深感焦慮，在節目中直呼「我覺得自己遇到痴線佬。」

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此外，家長黃小姐也指，中止補習後收到林Sir多次出言威脅，包括指其疫情期間寧可跨家庭聚會也不補習。蘇太也透露，與林Sir斷絕來往後，突然收到房署信件指她違規養貓，惟她其實一早向房署申報，當她帶著信件到房署對質時，房署職員才明確證實信件為偽冒，這也令她心寒，懷疑偽冒信件「係有心人所為」。

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東張西望就聯絡到林Sir希望他回應事件，惟林Sir接受採訪前2日，將社交媒體上，以往的相關帖文全部刪除。林Sir受訪時，稱自己從事機械工程，強調「我唔係戀童癖」，而事件是網民「加鹽加醋發酵」而成。他又強調，「我係身心健康成年人，同小朋友影相，係希望表達對小朋友關心」。至於親密動作，他就解釋，部分是拍攝角度的問題，冰強調與小朋友有互相信任關係，放上網，純粹是想分享給相熟朋友。而詢問學生家庭背景，他就稱，家庭背景會影響小朋友學習態度，問多一點，會方便「因材施教」。

否認戀童騷擾 林Sir坦言「有錯誤地方」向家長道歉

另外，對於有家長指控其騷擾，以及懷疑他偽冒信件。他就一一否認，「如果小小祝福都覺得係滋擾，我道歉」。林Sir也找來一名學生家長接受電話訪問反擊，該家長指林替其女兒補習後成績突飛猛進，認為其他家長對林Sir惡意中傷，「如果林Sir係韓星咁嘅樣，大家係咪就覺得影相冇問題呢？」

林Sir最後仍向節目主持人表示，「回憶當初有錯誤嘅地方，我向大家道歉」。節目主持人總結，是否有人不善溝通，或緊張失去工作而作出有關行徑，難下定論。

TOPick就此向林Sir青少年時期認識他的友人打探，得知林Sir讀書時是普通學生，並無怪異行為。另外，有任教他的老師透露，林在讀書時成績不算優秀，但尚好學，亦樂於助人。

執業大律師陸偉雄指出，未經家長同意放小朋友照片放上網，或已干犯個人私隱相關的法例，民事上，家長也可申請禁制令，禁止他人披露自己的資料。

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責任編輯：王明芳