【復課防疫】兒科醫生教復課防疫攻略　父母宜提前演練提升子女防疫意識

▲ 在上課前，家長可將平常慣用的清潔程序演示一遍，確保小朋友能正確執行。(iStock圖片)

本地疫情放緩，小學在日前已分階段恢復半日課堂，但家長總擔心小朋友回校過群體生活，難免有感染新冠病毒的風險。加上早前有報告指兒童染疫後患重症或併發症的機率甚高，令復課蒙上陰影。兒科專科醫生張傑認為只要小朋友做足防疫措施，家長便不用過分緊張。

自年初Omicron肆虐香港，教育局宣告1月中全港學校停課以來，在相隔3個月後，小學、幼稚園和中學終於陸續在5月恢復正常上學。張醫生認為小學生和幼稚園生的年紀尚小，他們在衞生、清潔和消毒方面的意識絕對不及成年人般謹慎，家長在復課前需多花些時間向小朋友清楚講解不同的防疫措施。

▲ 兒科專科醫生張傑認為，小朋友在學校時做足防疫措施，便能減低感染新冠病毒的機會。(受訪者提供圖片)

示範正確清潔措施

張醫生指小朋友較為活潑好動，手多多周圍摸是等閒事，但事後多會忘記清潔雙手，便直接觸摸自己的面部或身體。他們在玩樂時又很容易忘記保持安全的社交距離，與他人作較多的身體接觸。即使小朋友記得洗手，但亦未必能徹底洗淨，或是潔手時揉擦雙手不足20秒等。以上種種行為，均有機會提高小朋友感染傳染病的風險。事實上，除了新冠肺炎之外，痢疾、霍亂、肝炎、流行性感冒、手足口病等疾病也有機會經雙手接觸身體而傳播。

為了提升小朋友的防疫意識，事前演練十分重要。張醫生建議家長將平常慣用的清潔程序，全都跟小朋友演示一遍，如最常用的酒精搓手液，家長可先說明這在雙手沒有明顯污垢時使用，同時亦要仔細示範正確的使用分量和方法，讓小朋友跟着做一次。張醫生說：「我相信小朋友是懂性，只要告訴他這樣做是必須，相信他們會因此而服從。就如口罩一樣，起初不習慣，之後就會接受。」

▲ 家長可為小朋友準備多些口罩、酒精搓手液、一套後備衣物等，以便應付各種突發狀況。(iStock圖片)

在準備物資方面，除了消毒用品之外，上學需要用到的各樣物品，如書包、水壺等，均以容易清潔的材質為首選。同時要準備多些一次性的用品，如口罩，張醫生說：「最理想的情況是，當有需要除下口罩，如進食、飲水等，之後就要換上一個新的口罩。」另亦建議帶備多一套輕便衣服上學，以便遇上突發狀況時能夠即時替換，特別是被嘔吐物污染之後。

群體活動後勤清潔

目前復課多以半日上學為主，學生大部分時間會待在課室，張醫生認為此時小朋友全都分開坐，而且有膠板阻隔，在足夠的社交距離下，並沒有太大的感染風險。重點在於小息或午膳後的活動，小朋友玩得興高采烈，少不了身體接觸，張醫生說：「最重要是無時無刻都戴好口罩，而有流鼻水、打噴嚏等上呼吸道病徵的同學不可以參與活動，小朋友記得在活動後要做好清潔。」若活動是需要除口罩進行，例如游泳，參與者必須有額外的條件，如已接種新冠肺炎的疫苗、在活動前再量度體溫，以及做快速測試等。

▲ 有家長擔心小朋友在復課後，增加感染新冠病毒的風險。(iStock圖片)

在疫情高峰期時，外出回家後總要將全身消毒，隨身物品也不例外，如今小朋友放學回家後又該如何處理呢？張醫生說：「基本的清潔消毒是需要做，但不需要像早兩個月前高峰期的嚴格標準。小朋友回家後最好養成立刻洗澡，以及換上乾淨衣物的習慣。」至於上學的隨身物品，可用消毒紙巾等抹拭便可。

新冠併發症是兒童大敵

家長對於復課的憂慮，多源於小朋友感染Omicron後，有較高機會出現重症和併發症，包括神經系統併發症、呼吸系統併發症等，甚至在感染康復後出現多系統發炎綜合症。根據病人醫護權益協進會日前指，第五波疫情至今已有逾7萬宗11歲或以下感染個案。感染及傳染病科專科醫生林緯遜認為，兒童接種新冠疫苗是最有效的預防。

▲ 感染及傳染病科專科醫生林緯遜指，兒童感染新冠病毒的死亡率是流感7倍，當中有2%兒童患者需深切治療。(受訪者提供圖片)

有說兒童感染Omicron後的徵狀輕微，指「感染好過打針」，林醫生認為此說法大錯特錯。「Omicron傳染力高，本港兒童和青少年感染後的死亡率較高，如果出現神經系統併發症的兒童，近乎百分百會出現抽搐的情況。亦有出現呼吸系統併發症，當中患上哮吼症（Croup）的比率更是一至四波疫情的11倍，嚴重可致呼吸困難。」

根據醫管局資料顯示，在4月初仍約有30多宗兒童重症個案，同時累計有十多宗兒童在康復後出現多系統發炎綜合症，有發燒、出疹、心臟及腎衰竭等徵狀。林醫生指，縱使感染時徵狀輕微，有25%的18歲以下感染者會受到「長新冠」後遺症的影響，絕對不能掉以輕心。特別是目前醫院管理局購入的兩種新冠口服藥，均不適合兒童使用。預防勝於治療，兒童的開學防疫措施先從打疫苗做起，以減低受感染、入院及死亡風險。

記者︰劉妙賢